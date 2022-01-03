محافظ الغربية يسلم 30 عقدا لتقنين التعديات على أراضى الدولة للمستفدين

جدة - نرمين السيد - سلم محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم الإثنين، 30 عقدا لتقنين التعديات على أراضى الدولة بالمحافظة وذلك طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ضمن الإجراءات التى تتبعها المحافظة لتقنين أوضاع المواطنين بعد استكمال الإجراءات الخاصة طبقا للقانون المنظم وذلك بحضور ناجى حنا مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة.





وقال محافظ الغربية فى تصريح اليوم إن عدد الطلبات المقدمة والمسدد عنها الرسوم المقررة بلغ 1370 طلبا تمت معاينتها بالفعل، تم قبول 1224 طلبا منها ورفض 146 لعدم انطباق الشروط والضوابط الواردة بالقانون، بذلك يصل إجمالى العقود المحررة للمواطنين إلى 889 عقدا بإجمالى مبلغ 100 مليون جنيه ليتبقى 103 عقود لم يتقدم أصحابها لسداد المبالغ المستحقة عليهم. وناشد المحافظ، جميع المواطنين الذين تمت الموافقة على طلبات التقنين الخاصة بهم بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة عليهم وتحرير العقود تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدا حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها واسترداد حق الشعب.

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