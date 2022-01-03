انت الان تتابع تفاصيل خبر تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن الطقس وتحسن فى الأحوال الجوية خلال 48 ساعة القادمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد ثلاثة أيام من الطقس السيئ بداية من الخميس الماضي، بدأ الطقس في التحسن بداية من اليوم الإثنين مع بعض التحذيرات من فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الِشمالية قد تصل للقاهرة خلال الساعات المقبلة إلى القاهرة.

تحسن في حالة الطقس بدءا من اليوم

وكانت ذروة الطس السيئ في مصر خلال نهاية الأسبوع الماضي بدءا من يوم الخميس الذي شهد سقوط بالأمطار بِشكل كبير صاحبه سوء في الإستقرار في حالة الجو، واستمر ذلك حتي يوم أمس الأحد مع تحسن طفيف، ولكن ظل الطقس مائل للبرودة خلال وقت النهار، وِشديد البرودة خلال ساعات الليل في جميع أنحاء البلاد.

طقس يوم الثلاثاء 4 يناير في مصر

ومع بداية يوم الثلاثاء تكون فرص سقوط الأمطار قليلة، مع وجود تحسن كبير في حالة الطقس، وتكون مصحوبه بوجود شبورة مائية حتي نهاية الأسبوع خلال الفترة من 5 صباحا حتى 8 صباحا، وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية على الطرق من وإلى القاهرة والدلتا والإسكندرية والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تحذيرات هيئة الأرصاد أثناء القيادة

وقامت هيئة الأرصاد الجوية بتوجيه تحذيرات خلال قيادة السيارات أثناء فترات الليل والصباح الباكر في ظل تكون الِشبورة المائية حيث تكون الرؤية منخفضة، حتى الساعة 8 صباحا على الطرق المتجهة للقاهرة والوجه البحري، ووجهت نصيحة للمواطنين بإرتداء الملابس الشتوية الثقيلة.