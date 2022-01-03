/670088/عاطف-كعربان-انطلاق-منتدى-شباب-العالم-في-مصر-رسالة-للعالم-بدعم-الدولة-للشباب-ومساندتهم

أكد النائب عاطف عثمان كعربان عضو لجنة الإسكان مجلس النواب ،أن إنطلاق النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري ،تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس اهتمام القيادة السياسية بالشباب وإشراكهم في حل القضايا والأزمات لخلق جيل من الشباب قادر على مواجهة المستقبل ،وجسرا للتواصل بين القايدة السياسية والشباب من مختلف دول العالم .

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وقال كعربان ،فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم ،ان الرئيس السيسي يتهم بصفة خاصة بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية جاذبة للاستثمار تمتلك بنية تحتية قوية تضاهي دول أوروبا.

انطلاق منتدى شباب العالم في مصر

واكد عضو مجلس النواب ،أن المنتدي سيتناول العديد من القضايا العالمية ومنها قضايا تغير المناخ وقضية الطاقة، أملا في الاستماع لأطروحات الشباب ،مشيرا إلى الشباب لديه افكار واطروحات وابداعات في كافة المجالات يجب الاستفادة منه في الوقت الراهن من أجل البناء والتنمية..

وأكد النائب عاطف كعربان ، أن تشجيع الرئيس السيسي للشباب وإيمانه بقدراتهم، كان ولا يزال وراء هذا المنتدى واستمراره ومشاركة آلاف الشباب من مختلف القارات فيه، لافتا إلى أن عقد منتدى شباب العالم في مصر رسالة للجميع بدعم الدولة المصرية للشباب ومساندتهم والوقوف بجوارهم.

الالتزام بالاجراءات الاحترازية بمنتدى شباب العالم

يذكر أن منتدى شباب العالم يعود هذا العام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الجديدة بعد توقفه منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين من مصر ومختلف دول العالم.

كما أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام ٢٠١٨ مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وشهد المنتدى في نسخته الثالثة عام ٢٠١٩ مشاركة الآف من شباب العالم لمناقشة عدد من الموضوعات الثرية حول الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.