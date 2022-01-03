صور..صناعة الشيوخ تناقش الفاتورة الاستيرادية لوزارة التجارة 

/670092/صورصناعة-الشيوخ-تناقش-الفاتورة-الاستيرادية-لوزارة-التجارة

عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، اجتماعا برئاسة النائب محمد حلاوة لمناقشة استدراك البيانات الواردة لوزارة التجارة والصناعة بشأن الواردات المصرية من حيث التكلفه "الفاتورة الاستيرادية "خلال فترة ١–١-٢٠١٦ الي الفترة ٣٠-٩-٢٠٢١ .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع صناعة الشيوخ اليوم

كما أرجأت اللجنة مناقشة الاقتراح المقدم من النائب محمد السباعي، بشأن البدء فى سرعة إنشاء مركز لوجيستي لصناعة واصلاح الحاويات بالموانئ المصرية، كأحد المشروعات التكميلية لأنشظة الشركات التابعة للقابضة للنقل والعاملة فى هذا المجال ، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاسكان والنقل والادارة المحلية بسبب تعرضه لحادث.

هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، بعد الموافقة على 39 مادة من مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ومن المقرر أن يعاود مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 16 يناير الجاري.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على عدد من المواد بمشروع قانون العمل الجديد والتى تتعلق بعمليات التدريب

وجاءت المواد التى وافق عليها مجلس النواب كالتالى:

المادة 20

لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1.منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون.

2.جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.

3.المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

4-الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.