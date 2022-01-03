/670098/برعاية-رئيس-جامعة-جنوب-الوادى-ورشة-عمب-تناقش-موازنة-البرامج-ومؤشرات-الاداء

شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي ورشة عمل موازنة البرامج و مؤشرات الاداء التي اقيمت بحضور الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث و عادل احمد مصطفى امين عام الجامعة بمشاركة موظفي الوحدات الحسابية بكليات الجامعة بالادارة المركزية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال غرباوى : أن أهمية التخطيط الجيد للموازنة ومختلف انشطتها وتحديد الاولويات وفقا للاحتياجات و ضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة و اهمية المتابعة الجادة و المستمرة لأوجه الصرف المختلفة مشيرا ان هناك اهتماما كبيرا من الجامعة بميكنة الخدمات و المعاملات الادارية و انخراط كافة منسوبي الجامعة بمنظومة التحول الرقمي.

برعاية رئيس جامعة جنوب الوادى ورشة عمب تناقش موازنة البرامج ومؤشرات الاداء

وأشار الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث ان ورشة العمل تضمنت 3 محاور رئيسية وهي مؤشرات الاداء المالية للجامعات ، التخطيط المالي ، مشيرا ان هناك العديد من البرامج التي تتضمنها موازنة الجامعة مثل إتاحة فرص التعليم العالي و تحسين جودة النظام التعليمي وتحسين تنافسية نظم و مخرجات التعليم.

على جانب أخر كشف اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن الجهود التى بذلتها مديرية الطب البيطرى خلال شهر ديسمبر الماضى فى مجالات التحصين والرعاية البيطرية والندوات الإرشادية والتفتيش ، حيث أوضح محافظ قنا أن المدرية نجحت فى حصد المركز الأول على مستوى محافظات جنوب الصعيد فى التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ضمن برنامج الحملة القومية الثالثة لعام 2021 ، من خلال تحصين 40 الف و 707 رأس ماشية .

وأشار الداودى إلى أن المديرية قامت بالكشف على عدد 2418 رأس ماشية ضد أمراض الباطنة والجراحة وتقديم العلاج اللازم ، ومعاينة 181 مزرعة لإستخراج تراخيص تشغيل لها ، وكذلك معاينة 989 حظيرة ، فضلا عن تلقيح 1524 حيوان تلقيحا اصطناعيا ، وعلاج 170 رأس ماشية تعانى من أمراض تناسلية ونقص خصوبة .