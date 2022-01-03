/670101/وزير-الاتصالات-و-محافظ-بورسعيد-يزوران-حديقة-فريال-التاريخية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم ، حديقة فريال بحي الشرق ، وذلك فى إطار زيارة وزير الاتصالات لمحافظة بورسعيد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التابعة للوزارة ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وزير الاتصالات و محافظ بورسعيد يزوران حديقة فريال التاريخية

وأشاد الدكتور عمرو طلعت بمستوى تطوير حديقة فريال التاريخية، مؤكدا أن أعمال تطوير الحديقة مميزة وتجمع بين كافة عناصر التاريخ والحضارة والجمال، وأصحبت إحدى أهم المزارات السياحية بمدينة بورسعيد، مشيدا بجهود محافظ بورسعيد و رؤيته فى تطوير هذه الحديقة وإعادة إحياؤها بشكل حضاري وجمالي يليق بالتنمية التي تشهدها بورسعيد فى مختلف القطاعات.

وأكد محافظ بورسعيد، إن الحديقة تعتبر من أهم حدائق مدينة بورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية تاريخية حيث شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس في عام 1869، لافتا إلى أن الحديقة يتوسطها العديد من المباني ذات التراث المعماري المُميز، والذي يُعبر عن امتزاج الحضارات المختلفة، بعد تطوير الحديقة التى تضم مسرحا، ومسجدًا، و3 منصات مخصصة للاحتفالات، وأماكن الجلوس ومناطق لألعاب الأطفال، مؤكدًا أنها نموذج رائع للحدائق لاسيمًا أنها تتسم بالطابع الجمالي والحضاري والتاريخي.

على جانب أخر افتتح الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، ٣ مكاتب بريد بمدينة بورفؤاد وهي قناة السويس و بورفؤاد و بورسعيد أول ، وذلك بعد تطويرهما وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوحية لتقديم حزمة من الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية المتكاملة للمواطنين، ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وقدمت فرقة "عجميات" للفنون الشعبية، بقيادة الفنان عمرو عجمي، عرض استعراضي على أنغام السمسمية بمشاركة مجموعة من الأطفال.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار خطة تطوير البريد كونه أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية "مصر الرقمية" من أجل توفير خدمات رقمية متميزة للمواطنين، لافتًا أن خطة البريد المصري تشمل عدة محاور منها: تطوير المكاتب من حيث الشكل والمضمون لتقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل الخدمات المالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية، والتوسع في شبكة مكاتب البريد في كافة أنحاء الجمهورية، وبناء قدرات العاملين على النحو الذي يؤهلهم لتقديم الخدمات بكفاءة عالية.