/670102/عبد-الرحيم-كمال-عن-اعتزال-داود-عبد-السيد-خبر-مؤلم-أكثر-من-الموت

أعرب المؤلف عبد الرحيم كمال عن غضبه واستيائه وحزنه الشديد من قرار اعتزال المخرج داود عبد السيد الذي وقع كالصاعقة على قلوب محبيه، خاصة كبار النجوم في الوسط الفني.

دوت الخليجيرصد تعليق عبد الرحيم كمال حول اعتزال داود عبد السيد

وكتب عبد الرحيم كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "خبر إعلان الاستاذ داود عبدالسيد اعتزاله السينما لاختلاف المناخ والجمهور خبر حزين وصادم، ومؤلم، ربما أكثر بكثير من خبر موت سينمائي عظيم".

وأَضاف عبد الرحيم كمال: "الامتناع عن العطاء الذي يبدو اختياريا من فنان كبير ومهم وله تميزه الفريد هو أصعب شيء وأصعب قرار ويخلق في الحلق غصة، أتمنى من كل قلبي أن لا يكون قرارا نهائيا فمصر ليس لديها سوى داود عبدالسيد واحد".

بعد اعتزال داود عبد السيد هالة خليل تطالب بإنقاذ السينما

وطالبت هالة خليل بضرورة السعي لإنقاذ السينما، مشيرة إلى أن إعتزال المخرج الكبير يعتبر النهاية لها، فكتبت عبر فيسبوك: «الاستاذ يقرر الاعتزال لانه غير راض عن الاحوال إعتزال المخرج داوود عبد السيد، إنقذو السينما».

سبب اعتزال داود السيد الإخراج

وكان أوضح داود عبد السبد خلال لقائه ببرنامج «في المساء» الذي يقدمه الإعلامية قصواء سبب اعتزاله، فقال: " أنا خلاص اعتزلت، ومقدرش أتعامل مع الجمهور الموجود حاليًا، هذا تيار آخر، وأنا أفضل دائما إن تمويل الفيلم يأتي من تذكرة السينما".

وتابع: "الجمهور السابق كان جمهور طبقة وسطى بشرائح، وكان عنده هموم واهتمامات، والسينما التي كانت تقدم كانت تخاطب هذه الاهتمامات".

وأضاف داود عبد السيد: "جمهور اليوم يدفع أكتر من 70 و100 جنيه ويمتلك سيارة، وليس لديه اهتمامات، ويبحث عن التسلية، والسينما تقدم له هذه التسلية، إنما الجمهور القديم ميقدرش يروح السينما إلا في الأعياد مثلا، أنا شخصيًا في كذا سينما في القاهرة عمري ما روحتها وتكلفتها كبيرة جدًا".