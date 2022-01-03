/670104/حفاظا-على-الارض-الزراعية-إزالة 6-حالات-تعدى-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حفاظًا على الارض الزراعية.. إزالة 6 حالات تعدى بالبحيرة وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز الدلنجات وأبو حمص ودمنهور وحوش عيسى وبدر عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 1212 م٢ عبارة عن: إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 650 م٢ بالدلنجات، وإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 200 م٢ بأبو حمص عبارة عن فحر تم ردمه. حفاظاً على الارض الزراعية.. إزالة 6 حالات تعدى بالبحيرة كمل تم ايقاف اعمال وردم حفر بالمهد على مساحة 140م بدسونس ام دينار بدمنهور. بالإضافة إلى إزالة حالة تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي بقرية الكوم الأخضر بحوش عيسى بمساحة 122 م٢ عبارة عن أسوار طولية بالطوب الأبيض، و إزالة مباني مخالفة بمساحة 100 م٢ بدون ترخيص بوحدة أحمد عرابي ببدر. جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإزالة كافه التعديات على الأراضي الزراعية والمجاري المائية خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٦ أشهر .

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