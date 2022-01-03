«مصر حديث العالم».. زخم هائل و توقعات كبرى تحيط بـ «منتدى الشباب» تحت رعاية الرئيس السيسي 

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استعدادات جبارة في شرم الشيخ للمنصة الحوارية الشبابية العالمية

تتجه انظار العالم نحو مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستصبح مدينه شرم الشيخ حديث اغلب المنصات الاعلاميه والمواقع الاخباريه العالميه وذلك نظرا لاستضافه البلاد منتدى شباب العالم الذي تحصد منه مصر عددا من المكاسب تلو الاخرى في ظل حرص رئاسي على إقامة الحدث العالمي.

يرصد موقع دوت الخليج حالة الترقب والاستعداد لدى العديد من الجاليات العالمية والوفود الشبابية من مختلف بقاع الأرض لحضور المؤتمر الشبابي العالمي مع رصد لعدد من أوجه الاستفادة والمميزات الكبرى التي تعود على مصر بالنفع نتيجة إقامة النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

ترقب عالمي

ظهرت حالة من الترقب الشبابي العالمي قبيل انطلاق الحدث المقرر له (10 - 13) يناير الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث كشف القائمون على تنظيم منتدى شباب العالم ان رواق كامل والزخم حقيقي قد اثاره المنتدى حتى قبل ان يبدأ، وهو ما ظهر جليا عبر الارقام المجرده التي لا تكذب والتي اظهرت أن أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة من مختلف القارات في أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية قاموا بالتسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى.

ويتزامن مع حالة الترقب العالمي لاقامه المنتدى الذي يعد منصة حوارية عالميه بين مختلف شباب العالم، حالة الجاهزية التامة التي بدت عليها مدينه شرم الشيخ والتي تزينت بمجموعه من أبهى الصور واللقطات التي تداولها الشباب في الداخل المصري والخارج مع عبارات تشويقية تظهر مدى رغبتهم في الحضور إلى المدينة السياحية العالمية.

استفادات كبرى

تملك مصر الرصيد الحضاري والابداعي والتنموي الذي يمكنها من تحقيق اقصى استفاده من منصه الحوار الشبابيه العالميه التي يرعاها على الدوام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ترتفع أسهم مصر في بورصة الرأي العام العالمي بما يؤثر ايجابا على سمعتها وصورتها امام كافة دول العالم الذين يشكل شبابها مايشبه السفراء اللذين يقومون بنقل روائع ما عايشوه وعاينوه على أرض مصر بمجرد العودة إلى بلادهم.

ولايمكن إنكار أن منتدى شباب العالم سيشكل في نسخته الرابعة فرصة نموذجية بهدف التواصل وتبادل الأفكار والرؤى بين الشباب من مختلف الجنسيات والثقافات في مناحي تتعلق بالفن والثقافة والعلوم، حيث تمثل مصر على الدوام ساحة مثالية للتشاور والحديث وتلاقي وجهات النظر بين شباب العالم أجمع.

ملفات ثرية

تنجح مصر على الدوام في ان تضع أجندة ثرية، وتدفع إلى الواجهة بموضوعات شديده الاهميه والتنوع احد اهم اسباب جذب الضيوف والزوار الى المنتدى الشبابي العالمي، حيث تم اختيار محور المنتدى ليكون حول كورونا والعالم ما بعد الجائحة، كما سيتم مناقشة عدد من الموضوعات وأهمها الطاقة والتغيرات التي طرأت عليها، ودور الرعاية الصحية حول العالم مع عرض بعض النماذج المختلفة حول العالم سواء الناجحة أو التي بحاجة للتطوير لمواجهة أية أزمات أخرى وليست كورونا فقط.

حالة تراكم الخبرات التي تمتاز بها مصر نتيجة تنظيم ثلاث نسخ سابقة ناجحة مكنتها من أن يبرع المنظمون في انتقاء الملفات الحيويه التي تملك ميزة أنها تشكل محور اهتمام عالمي، كالمبادرات التنموية حول العالم والتي تتضمن مبادرة (حياة كريمة) كمثال مصري ناجح لمبادرة تنموية تحقق أهداف التنمية المستدامة وحصلت على العديد من الإشادات العالمية، بجانب عرض أمثلة أخرى من دول العالم، كما سيتم مناقشة التغيرات المناخية خاصة أن مصر ستستقبل قمة المناخ السابعة والعشرين «COP 27»، حيث سيتم مناقشة التوصيات التي سيخرج بها الشباب خلال الجلسات وورش العمل وسيتم طرحها خلال قمة المناخ وأكثر من منصة دولية مختلفة.