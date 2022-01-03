/670106/اقتراحات-النواب-تناقش-طلب-أسماء-الجمال-لإنشاء-مستوصف-صدر-بمركز-الصف-بالجيزة

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي، خلال اجتماعها غدا، برئاسة النائب عاطف ناصر، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أسماء سعد الجمال، بشأن سرعة تخصيص قطعة أرض لإنشاء مبنى خاص لمستوصف الصدر بمركز الصف- محافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع شكاوي النواب غدا الثلاثاء

الاقتراحات والشكاوي

- الاقتراح برغبة المقدم من النائبين عاطف ناصر، عبدالله أحمد عبدالله، بشأن تبطين مصرف اسكندر بقرية أبو سنة التابعة لقسم قليوب - محافظة القليوبية.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إنشاء وحدة بيطرية بقرية ريفا- مركز ومدينة أسيوط- محافظة أسيوط. -الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد عبدالحميد هاشم،

الأول: بشأن مساواة الجمعية العامة لمنتجي بنجر السكر بجمعية منتجي القصب في المزايا والحقوق المالية. الثاني: بشأن تخصيص 10% من إنتاج العلف لفروع جمعيات بنجر السكر على مستوى الجمهورية، أسوة بجمعيات الثروة الحيوانية.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائبة آيات الحداد، بشأن تطبيق نظام الخزاني المائي للاستفادة من مياه الأمطار وتعميمه في جميع المحافظات.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن إعادة النظر في بعض بنود مخالفات محاضر إثبات الحالة في مخالفات البناء. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن استمرار سريان استصدار تراخيص البناء بقرية تفتيش السرو- مركز فارسكور محافظة دمياط. -الاقتراح برغبة المقدم من النائبة مرفت ميشيل، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مكتب هندسي مساحة بمركز ببا- محافظة بنى سويف. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب هشام الجاهل، بشأن إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة الشرب بقرية ادفينا- مركز رشيد بمحافظة البحيرة.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب حميد سليمان أبو بريك، بشأن تغير خط المياه بمنطقة عرب أبو صويرة منطقة اترابين مدينة رأس سدر- محافظة جنوب سيناء.

-الاقتراح برغبة المقدم من السيدة النائبة/ نجلاء العسيلي، بشأن إنشاء نادى رياضي واجتماعي بمحافظة أسيوط لخدمة ذوي الاعاقة.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي كامل، بشأن إنشاء عدد (4) مخابز آلية بلدي- مركز بئر العبد- محافظة شمال سيناء.

الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن تشغيل المركز الطبي المتميز بقرية منقباد- مركز أسيوط- محافظة أسيوط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إقامة حضانات أطفال بوحدة صحة المرأة بقرية دمرو- مركز سيدي سالم - محافظة كفر الشيخ. -الاقتراح برغبة المقدم من النائبة شيماء حلاوة، بشأن تطوير مستشفى أجهور الكبرى - مركز طوخ- محافظة القليوبية. -الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سحر عبدالمنعم العشري، بشأن تحويل مستشفى سمنود المركزي إلى مستشفى عام - محافظة الغربية. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب عامر حامد، بشأن إنشاء مركز للسموم بمقر مستشفى السنطة المركزي- محافظة الغربية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نسرين صلاح، بشأن استحداث تخصص علم السموم في برنامج الزمالة المصرية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدى الأمير، بشأن تحويل جزء من مستشفى الصدر بالمنزلة بمحافظة الدقهلية إلى وحدة قسطرة قلبية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: أحمد الشريف، أحمد خليل خيرالله، بشأن توفير أجهزة أشعة لمستشفى العامرية بمحافظة الإسكندرية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن توفير جهاز Carm لمستشفى كفر الدوار المركزي- محافظة البحيرة.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن صدور قرار بتنظيم مهنة التمريض والتدليك الطبي ذات الارتباط بمهنة الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي بصرف المكافأة الشهرية خلال فترة الامتياز تعادل 80% من اجمالي ما يتقاضاه. -الاقتراح برغبة المقدم من النائبة زينب السلايمى، بشأن إنشاء كلية خدمة اجتماعية بمركز اسنا- محافظة الأقصر. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عزت القاضي، بشأن إنشاء فرع لمستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال بمركز فرشوط - محافظة قنا.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن توفير جهاز مُعجٍل خطي نووي لعلاج مرضي الأورام بمستشفى المنصورة الجامعي- محافظة الدقهلية. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن إنشاء كلية للطب البشرى بمدينة ميت غمر تابعة لجامعة المنصورة - محافظة الدقهلية. -الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ندى ألفى، بشأن تطوير إجراءات امتحان ذوي الإعاقة بالجامعات بما يتناسب مع ظروفهم. -الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن تأسيس قسم هندسة المنشآت الرياضية بالجامعات المصرية. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن تخصيص أرض أوقاف لإنشاء فرع من جامعة الزقازيق عليها بمركز أبو كبير- محافظة الشرقية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدي، بشأن تدريس مادة مصريات بجميع المراحل التعليمية بما فيها الجامعية.