/670107/دفتر-توفير-ب-500-جنيه-لكل-طفل-بفرقة-عجميات-بورسعيد

أصدر الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأثنين، قرارا باستخراج دفتر توفير بالبريد به 500 جنيه لكل طفل من فرقة "عجميات"، بقيادة الفنان عمرو عجمي، ممن شاركوا بحفل افتتاح مكتب بريد قناة السويس في محافظة بورسعيد.

وأشاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال افتتاحه مكتب قناة السويس في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بالعرض الاستعراضي للأطفال بالفرقة على أنغام السمسمية، ملتقطًا معهم صورة تذكارية.

هذا وقد افتتح ايضا الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، مكتب بريد بورسعيد أول بعد تطويره.

دفتر توفير ب 500 جنيه لكل طفل بفرقة «عجميات» بورسعيد

واستمع الوزير لأراء عدد من المواطنين حول مستوى وجودة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، كما حرص على التحدث إلى العاملين بالمكتب، مطالبهم بالالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، حرصًا على سلامتهم وسلامة المواطنين المترددين على مكتب البريد، وكذلك بذل أقصى جهد للتيسير على المواطنين أثناء تلقيهم الخدمة.

وكان عقد محافظ بورسعيد اجتماعًا مغلقًا مع وزير الاتصالات، فور وصوله لديوان عام المحافظة، بحضور الوفد المرافق له، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بورسعيد.

دوت الخليج

واجرى عقب ذلك عدد من الحولات التفقدية بمتابعة مستجدات المشروعات التابعة للوزارة ببورسعيد منها مدرسة التربية الفكرية بمدينة بورفؤاد، واعمال انشاء مركز ابداع مصرالرقمية المقام داخل كلية الهندسة في جامعة بورسعيد.