رئيس الوزراء: 200 مليون «وجبة» تم توزيعها حتى الآن بالمدارس

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التطوير التكنولوجى، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

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رئيس الوزراء: 200 مليون وجبة تم توزيعها حتى الآن

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة منظومة التغذية المدرسية، والمحافظات التى تم تغطيتها، ومدى الانتظام فى تنفيذ هذه المنظومة، إلى جانب متابعة الإجراءات المتعلقة بحوكمة تنفيذها.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف من تنفيذ منظومة التغذية المدرسية هو اتاحة وجبات تضم مكونات تتوافر بها العديد من العناصر الغذائية المتكاملة التى يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة بدءاً من مرحلة رياض الأطفال، وصولاً للمرحلة الثانوية، طبقاً للمناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، سواء لطلاب التعليم العام، أو الأزهرى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وزير التنمية المحلية: جار التنسيق مع المحافظين لتوفير المخازن المطلوبة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور طارق شوقي، إلى أنه تم إرسال ضوابط لجميع مديريات التعليم لحوكمة منظومة التغذية المدرسية، حيث تم ارسال 16 إجراءً، وتم التأكيد على نشر الوعي الصحي بين الطلاب، مؤكدا أن المنظومة تسير حتى الآن أفضل من أي عام مضى، وهناك إجراءات مهمة يتم اتخاذها لحوكمتها.

من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جار التنسيق مع المحافظين، لتوفير المخازن المطلوبة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية على مستوى المحافظات، والعمل على تقديم كافة التيسيرات المطلوبة التى تضم توفير عوامل النجاح لهذه المنظومة المهمة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء وليد أبو المجد الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ مراحل المنظومة الخمس والتى غطت جميع المناطق المستهدفة بمحافظات الجمهورية، والتى استهدفت اتاحة الوجبات المدرسية لنحو 13.5 مليون طالب بمختلف المراحل، منهم 12 مليون طالب بالتعليم العام، والباقى بالتعليم الأزهرى.

من جهته، أشار اللواء تيمور موسي إلى أن إجمالى عدد وجبات التغذية المدرسية التى تم توزيعها حتى الآن وصل إلى 200 مليون وجبة، موضحاً مكونات تلك الوجبات، والعناصر الغذائية التى توفرها للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

ونوه اللواء تيمور موسي إلى الإجراءات المتخذة لتدبير مكونات وجبات التغذية المدرسية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء المصرية لاعتماد والموافقة على الشركات الموردة لتلك المكونات، مؤكداً فى هذا الصدد على الإجراءات التى يتم تنفيذها وتتعلق بالمرور والتفتيش على مختلف أعمال المنظومة للتأكد من سلامة وصحة الوجبات بمكوناتها، ومطابقتها لمواصفات هيئة سلامة الغذاء المصرية.