وزير التعليم العالى: حريصون على تقديم جميع سبل الدعم للطلاب العراقيين

فى بداية اللقاء، أكد الوزير على دعم أواصر العلاقات المصرية العراقية فى جميع المجالات والتخصصات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم جميع سبل الدعم للطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل الصعوبات التى تواجههم.
وأوضح أن مجالات التعاون بين مصر والعراق تشمل مجالات التعليم العالى، والتدريب، والمنح الدراسية بالمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا "ماجستير - دكتوراه"، لافتًا إلى التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإجراء المشروعات العلمية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الوزير إلى أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى يتم فيها تدريس نفس البرامج بالجامعة الأم، وتمنح نفس شهادتها الدولية، مؤكدًا أن تلك الجامعات أحد الإنجازات الهامة التى قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية، لتقليل اغتراب الطلاب، وتقديم دراسة متميزة للطلاب المصريين وغير المصريين، لافتًا إلى أن وجود مثل هذه المؤسسات التعليمية يخلق حراكًا أكاديميًّا تنافسيًّا لصالح العملية التعليمية، ينعكس على قدرة الخريج ويؤهله لسوق العمل.
ومن جانبه، وجه السفير العراقى الشكر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية لما تبذله من دعم للطلاب العراقيين الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مؤكدًا حرص بلاده على دفع علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، وأهمية التواصل العلمى والثقافى بين مصر والعراق.
حضر اللقاء، الدكتورة هاجر سيف النصر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين.
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