توزيع 200 مليون وجبة.. رئيس الوزراء يتابع منظومة التغذية المدرسية

جدة - نرمين السيد -

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التطوير التكنولوجى، واللواء وليد أبو المجد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء تيمور موسى رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسؤولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة منظومة التغذية المدرسية، والمحافظات التى تم تغطيتها، ومدى الانتظام فى تنفيذ هذه المنظومة، إلى جانب متابعة الإجراءات المتعلقة بحوكمة تنفيذها.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على أن الهدف من تنفيذ منظومة التغذية المدرسية هو اتاحة وجبات تضم مكونات تتوافر بها العديد من العناصر الغذائية المتكاملة التى يحتاجها الطلاب على مستوى المراحل التعليمية المختلفة بدءا من مرحلة رياض الأطفال، وصولاً للمرحلة الثانوية، طبقا للمناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية، سواء لطلاب التعليم العام، أو الأزهرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور طارق شوقى، إلى أنه تم إرسال ضوابط لجميع مديريات التعليم لحوكمة منظومة التغذية المدرسية، وتم إرسال 16 إجراءً، وتم التأكيد على نشر الوعى الصحى بين الطلاب، مؤكدا أن المنظومة تسير حتى الآن أفضل من أى عام مضى، وهناك إجراءات مهمة يتم اتخاذها لحوكمتها.

من جانبه، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جار التنسيق مع المحافظين، لتوفير المخازن المطلوبة لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية على مستوى المحافظات، والعمل على تقديم جميع التيسيرات المطلوبة التى تضم توفير عوامل النجاح لهذه المنظومة المهمة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء وليد أبو المجد، الموقف التنفيذى لمنظومة التغذية المدرسية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مراحل المنظومة الخمس والتى غطت جميع المناطق المستهدفة بمحافظات الجمهورية، والتى استهدفت اتاحة الوجبات المدرسية لنحو 13.5 مليون طالب بمختلف المراحل، منهم 12 مليون طالب بالتعليم العام، والباقى بالتعليم الأزهرى.

من جهته، أشار اللواء تيمور موسى إلى أن إجمالى عدد وجبات التغذية المدرسية التى تم توزيعها حتى الآن وصل إلى 200 مليون وجبة، موضحا مكونات تلك الوجبات، والعناصر الغذائية التى توفرها للطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

ونوه اللواء تيمور موسى، إلى الإجراءات المتخذة لتدبير مكونات وجبات التغذية المدرسية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء المصرية لاعتماد والموافقة على الشركات الموردة لتلك المكونات، مؤكداً فى هذا الصدد على الإجراءات التى يتم تنفيذها وتتعلق بالمرور والتفتيش على مختلف أعمال المنظومة للتأكد من سلامة وصحة الوجبات بمكوناتها، ومطابقتها لمواصفات هيئة سلامة الغذاء المصرية.