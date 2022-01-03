الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبى المتقدم للصيادلة بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فعاليات البرنامج التدريبى تحت عنوان (البرنامج الصيدلى المتقدم - APP)، والمعتمد من الجمعية الأمريكية للتعليم الطبى المستمر AACME، والذى استمرت فعالياته على مدار 6 أيام، بمحافظة الأقصر.





وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن البرنامج التدريبى الذى انطلق بالتعاون مع شركة ميرك، إحدى كبرى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الدواء وتطوير خدمات الرعاية الصحية، ارتكز على 3 محاور أساسية شملت (النموذج العملى الأفضل للصيدلة السريرية، تطوير نظم المعلومات الدوائية فى مجال الرعاية الصحية، مباديء إدارة سلسلة التوريد "SCM").

وتابعت: استهدف البرنامج التدريبى كافة فريق الصيدلة بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بهدف التطوير المستمر للكفاءات العلمية والمهنية للصيادلة فى أفضل ممارسات الصيدلة السريرية بما يحقق أفضل نتائج وإدارة فعالة لصالح المرضى، وبما يسهم فى تحسين الرعاية الصحية بشكل عام، بالإضافة إلى التعريف الحقيقى بنظم معلومات الدواء وآلية التعامل باحترافية من قبل الصيدلة السريرية مع كل الاستفسارات مع الأخذ فى الاعتبار جميع التفاعلات الدوائية المختلفة والسلوكيات الغذائية وغيرها من الاعتبارات الجينية والوراثية المختلفة مع ملاحظة عوامل الخطورة المتنوعة والتى من شأنها إحداث نقلة طفرة فى مستوى الأداء ومردود إيجابى على الصحة العامة.

وأضافت: استهدف البرنامج التدريبى، الذى امتد لـ 36 ساعة تدريبية لكل صيدلى، تعلم التقنيات المحدثة لإدارة المخزون الدوائى وأفضل التطبيقات العالمية فى هذا الشأن، بما يضمن سلامة ودقة وصول المنتج الدوائى للمنتفعين والذى يأتى تطبيقها عمليا فى تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مثل توفير أدوية مرضى الطوارئ وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى استثمار الهيئة فى القوى البشرية من العاملين فيها من خلال عمليات التدريب والتطوير المستمر ورفع كفاءة العاملين سواء من الأطقم الطبية والإدارية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمرضى، وصولا لتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأكد أن التدريب والتطوير المستمر والممارسة الإكلينيكية وفق أدلة العمل الاسترشادية عالميا هو دستور عمل الهيئة، لافتا إلى الحرص على تبادل المعرفة والخبرات مع شركاء النجاح، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى وجودة الآداء، مؤكدا على تحول طبيعة وآليات ممارسة مهنة الصيدلة، من الارتكاز على "الدواء" إلى الارتكاز على"المريض"، ومن ثم تطوير الخدمات الصيدلانية التى ترمى إلى العناية بالمرضى، من أجل تحقيق تطلعات المرضى وتلبية متطلباتهم، وعليه فكان لزاما على الصيادلة أن يضطلعوا ببعض الأدوار التى تجعل العناية بالمريض محور اهتمامهم، بما يؤهلهم لتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة وبأعلى معايير الجودة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.