الجيزة: إغلاق جزئى لكوبرى (2-6) بميدان الواحات لمدة 15 يوما

جدة - نرمين السيد - أغلقت محافظة الجيزة كوبرى (2-6) بميدان الواحات تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائرى الأوسطى، بشكل جزئى، فى فى ضوء تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل العرضية بالكوبرى.





وأكدت أن الشركة المنفذة ستتولى إجراء غلق جزئى بالكوبرى بالتناوب دون تعطيل حركة المرور. وتنوة محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم إجراء الغلق الجزئى بالكوبرى ابتداء من اليوم وحتى يوم الجمعة الموافق 14 / 1 / 2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل حركة المرور. وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال الخدمات المرورية بموقع الاعمال لضمان تسيير الحركة المرورية.

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