محافظ بنى سويف: رصف 145 شارعا بتكلفة 184 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - استعرض محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، الموقف التنفيذى لخطة الرصف للعام المالى الحالى، والتى تشمل رصف 145 شارعا بتكلفة تصل إلى 184 مليون جنيه على مستوى مراكز المحافظة، والتى تشمل أيضا رصف أكثر من 30 شارعا ترابيا.





وقال محافظ بنى سويف فى بيان اليوم الإثنين، إنه تم الانتهاء من 35 شارعا ويجرى العمل فى 15 شارعا بمدينة بنى سويف، فيما يجرى العمل فى 3 شوارع رئيسية بمدينة سمسطا، وتم الانتهاء من شارعين بمدينة ناصر، ويجرى العمل فى شارعين رئيسيين بمدينة الفشن يبلغ طول أحدهما أكثر من 3 كم. كما استعرض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير ورفع كفاءة ميدان الأزهرى، إذ تم الانتهاء من 40% من المشروع الذى يتضمن حوائط ساندة عند المجرى المائى "ترعة"، وستتم توسعة المحاور المرورية بإضافة مساحات تصل عرضها 6 أمتار بزيادة من كل جانب، ليصل إجمالى الإضافة إلى 12 مترا من الجانبين، وغيرها من الأعمال بالمنطقة الحيوية التى تلتقى فيها العديد من الطرق الهامة.

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