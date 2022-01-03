وزير التعليم العالي يبحث مع السفير العراقي بالقاهرة أوجه التعاون فى المجالات...

استقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم الإثنين د. أحمد نايف الدليمي السفير العراقي بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون بين مصر والعراق فى المجالات التعليمية والبحثية، وذلك بمقر الوزارة.

فى بداية اللقاء، أكد الوزير على دعم أواصر العلاقات المصرية العراقية فى كافة المجالات والتخصصات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب العراقيين الدارسين بالجامعات المصرية، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

وأوضح د. عبدالغفار أن مجالات التعاون بين مصر والعراق تشمل مجالات التعليم العالي، والتدريب، والمنح الدراسية بالمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا "ماجستير - دكتوراه"، لافتًا إلى التعاون بين الجامعات المصرية والعراقية من خلال تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإجراء المشروعات العلمية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الوزير إلى أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم فيها تدريس نفس البرامج بالجامعة الأم، وتمنح نفس شهادتها الدولية، مؤكدًا أن تلك الجامعات أحد الإنجازات الهامة التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية؛ لتقليل اغتراب الطلاب، وتقديم دراسة متميزة للطلاب المصريين وغير المصريين، لافتًا إلى أن وجود مثل هذه المؤسسات التعليمية يخلق حراكًا أكاديميًّا تنافسيًّا لصالح العملية التعليمية، ينعكس على قدرة الخريج ويؤهله لسوق العمل.

ومن جانبه، وجه السفير العراقى الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية لما تبذله من دعم للطلاب العراقيين الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية، مؤكدًا حرص بلاده على دفع علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، وأهمية التواصل العلمي والثقافي بين مصر والعراق.

حضر اللقاء، د. هاجر سيف النصر القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.