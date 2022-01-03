محمد صلاح وتريزيجيه يصلان مطار القاهرة للانضمام للمنتخب

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، مهاجم منتخب مصر نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويرافقه أيضا محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر وفريق أستون فيلا الإنجليزي، استعدادا للانضمام لصفوف منتخب مصر الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2022 في الكاميرون.
وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول محمد صلاح ومحمود تريزيجيه، من خلال صالة 4 بالمطار بعد وصولهما على متن طائرة خاصة.
وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من ٩ يناير الجاري وتستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بمشاركة ٢٤ منتخبا.
وخاض محمد صلاح آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر، أمس الأحد، خلال مواجهة القمة لفريقه ليفربول أمام تشيلسي، والتي انتهت بالتعادل 2-2، فيما خسر فريق أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه تريزيجيه، أمام مضيفه برينتفورد بنتيجة 1-2.
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