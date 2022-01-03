/670114/استجابة-لـ-تحيا-مصر-حل-أزمة-عمال-شركة-النهضة-للصناعات-بقنا

أعلن مجلس إدارة شركة النهضه للصناعات بقنا حل مشكلة 38 من عمال شركة اسيك وهو " مقاول التشغيل" والذى ابلغ عماله منذ 3 ايام بعدم تجديد عقودهم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضافت في بيان لها : أنه تم حل مشكلة تجديد العقود بعد جهود مضنية من مجلس إدارة شركة النهضه مع المقاول ومع كافة الجهات المعنية ليلاً ونهاراً رغم عدم مسؤوليتها من قريب أو من بعيد ولكن الشركه وضعت على نفسها المسؤوليه الاجتماعيه عن كل ما يخص أهالى قنا.

وأشارت الشركة : انها جددت التزامها الكامل ناحيتهم فى كل شأن يخص المصلحه العامه وتجدد التزامها بالمسؤولية المجتمعيه.

استجابة لـ دوت الخليج.. حل أزمة عمال شركة النهضة للصناعات بقنا

وقال المهندس سيد حامد رئيس اتحاد العمال بقنا والأقصر في تصريح "لموقع دوت الخليج " اليوم الاثنين ، أنه عقب فصل 38 عاملا تعسفيا من شركة أسيك التابعة لأسمنت النهضة ، تواصلنا عندما تقدم لنا العمال بشكوهم وتم عقد أجتماع مع العمال ومسؤلي الشركة صباح اليوم ، وتم الاتفاق علي تكملة عقود العمال حتى نهاية شهر مارس 2022 لافتا أنه يسعى دائما لوقوف في حق العمال دائما .

كانت قد سادت حالة من الاستياء الشديد في محافظة قنا الأسبوع الماضي من فصل 38 موظف من شركة أسمنت النهضة ، مما أدى إلي ذهاب الي العمال الي مكتب العمل والتقدم بمذكرة رسمية ، لمعرفة سبب الفصل التعسفي من مصنع أسمنت النهضة .

ونشرت شركة أسمنت النهضة بييان يوم الأربعاء ، بخصوص ، العمال المتعسفين يفيد :

تم أصدار بيان بغرض التوضيح وإزالة أي لبس أو نقل غير صحيح سواء عن قصد أو بحسن نية فيه ، وتقديرا من مجلس إدارة شركة النهضة للصناعات (مصنع أسمنت النهضة بقنا ) لجميع العاملين والعملاء شركاء النجاح الذى تحقق والنجاحات المنتظرة باذن الله .

تؤكد شركة النهضة للصناعات ، أن ما حدث من إبلاغ مقاول التشغيل والصيانة ، "شركة اسيك " من أبلاغ عدد 38 موظفا من عمالها ، بانتهاء عقودهم وعدم رغبة اسيك في تجديد عقودهم . تؤكد شركة النهضة للصناعات ، أنها ليس لها علاقة ، من قريب أو من بعيد بهذا الموضوع ، وأنه شخص مقاول التشغيل .

وعلي الرغم مما سبق فإن إدارة النهضة للصناعات تبذل جهودا كبيرة في حل المشكلة بين اسيك وعمالها إيمانا منها بالبعد الاجتماعى وأن كافة الجهات المسؤولة والمهتمين بهذا الشأن علي علم التفاصيل بهذا الأمر .

وتؤكد شركة النهضة للصناعات أنها علي التفويض مهتمة اهتماما كاملا بأن موظفيها المهنى حيث لم ينتهى عقد موظف واحد من موظفيها بل قامت بتعين المزيد من أبناء قنا ولم تبخل علي موظفيها والعملاء والموردين وكذلك الجهات الرقابية وتعتبرها جميعا شركاء النجاح .