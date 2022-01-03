/670115/الاطلاق-التجريبى-لمبادرة-قدم-صحيح-والتشغيل-التجريبى-لوحدة-متكاملة-لعلاج-مرضى-القدم-السكرى-بمستشفيات-قنا-الجامعية

أستقبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور محمود وافى مدير مبادرة "قدم صحيح " بمؤسسة صناع الخير والوفد المرافق له بحضور الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية والدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بجامعة جنوب الوادي والدكتور وليد جمال عبد المتعال رئيس قسم جراحة الاوعية الدموية بطب قنا والمستشفيات الجامعية والدكتور محمد مبارك مدير مستشفى الحرم الجامعي والدكتور عبد الرحيم فتحي مدرس جراحة الاوعية الدموية وذلك في اطار الاطلاق التجريبي لمبادرة قدم صحيح بمحافظة قنا والتشغيل التجريبى لأحد وحدات القدم السكرى الرائدة بالمستشفيات الجامعية على مستوى مصر داخل مستشفى جامعة جنوب الوادي بقنا بهدف تقديم خدمات علاج مرضى القدم السكرى غير القادرين بالمجان ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وباشراف وزارة التضامن ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

الاطلاق التجريبى لمبادرة قدم صحيح والتشغيل التجريبى لوحدة متكاملة لعلاج مرضى القدم السكرى بمستشفيات قنا الجامعية

أكد الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى على حرص الجامعة على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى الجادة دعما لشرائح غير القادرين في النطاق الجغرافى الذى تخدمه المؤسسة تنفيذا لاهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة وان اطلاق مبادرة قدم صحيح من داخل جامعة جنوب الوادى يأتي في اطار البروتوكول التعاون المشترك الذى وقعته وزارة التعليم العالى من خلال المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية مع مؤسسة صناع الخير ورحب رئيس جامعة جنوب الوادي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الجادة وعلى راسها مؤسسة صناع الخير للتنمية في اطار الدور المجتمعي الذى تحرص على تقديمه جامعة جنوب الوادي وفى اطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعاون جهات الدولة المختلفة وبخاصة في مجال تقديم الخدمات الطبية النوعية.

واوضح الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية ان التعاون مع مؤسسة صناع الخير لدعم مرضى القدم السكرى غير القادرين سوف يتضمن تشغيل احد اول الوحدات من نوعها في المستشفيات الجامعية المصرية تستهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان تماما لمرضى القدم السكرى غير القادرين ما يدعم الحماية من بتر القدم وتنظيم حملات موسعة للتوعية بطرق الوقاية من الاصابة بالقدم السكرى والحماية من بتر القدم السكرى كل هذا من خلال غرفة المبادرة التى تم اطلاق التشغيل التجريبى لها اليوم والاعداد الجيد لاطلاق حملات التوعية الموسعة.

من جانبه أكد الدكتور محمود وافى مدير مبادرة قدم صحيح بمؤسسة صناع الخير على إن الشراكة ما بين صناع الخير وجامعة جنوب الوادي في دعم مرضى القدم السكرى غير القادرين من خلال مبادرة قدم صحيح تتضح اهميتها اذا ما علمنا انه وبحسب الاحصاءات الطبية الموثقة يوجد فى مصر ٩ مليون مواطن مصاب بمرض السكر معرض منهم حوالي ١٠ ٪ لبتر القدم بسبب مضاعفات القدم السكري ، ولان العلاج العالمى الذى اكتشف مؤخرا ويعمل على الحماية من بتر القدم السكرى مكلف جدا ويمثل عبء شديد على مرضى القدم السكرى غير القادرين واوضح وافى ان التعاون مع جامعة جنوب الوادي شمل تجهيز صناع الخير لأول وحده من نوعها لخدمة مرضى القدم السكرى بمستشفى جامعى وتشمل الوحده غرفه تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكرى التى تعنى بتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية لمرضي القدم السكري غير القادرين ، بتوفير العلاج الواقى من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات المرضية غير القادرين وتنفيذ برامج توعية بطرق الوقاية من الاصابة بالقدم السكرى وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الامثل مع جروح القدم السكرى كذلك قسم داخلى به 6 اسرة رجالى و6 اسرة حريمى وعناية متوسطة بها 6 اسرة باجمالى الوحدة 18 سرير