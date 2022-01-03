/670120/ننشر-القرى-التي-تتأثر-بضعف-المياه-خلال-السدة-الشتوية-وكيفية-مواجهة-ذلك-في-سوهاج

خلال السدة الشتوية التى تأتي كل عام، بداية من الـ9 من يناير وحتى الـ 7 من فبراير، ينخفض منسوب المياة في النيل والترع وتتأثر بعض القري ويسبب ذلك ضعف المياه ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ومن تلك القرى التي أكد رئيس قطاع التشغيل والصيانة أنها تتأثر بالسدة الشتوية نظرا لانخفاض منسوب المياه بالترع، ومن تلك القري جزيرة طوخ وقرية اولاد حمزة بمركز المنشاة بضعف المياه بالأدوار العليا وتتأثر قرى مزاتا والشيخ جبر وكوم الصعايدة ومنطقة الأبعادي ونجع عبد البنى ونجع الطينة بمركز جرجا بضعف المياه بالأدوار العليا.

وتتأثر نجوع مازن شرق وقرية البلابيش المستجدة بمركز دار السلام بضعف المياه بالأدوار العليا وفى مركز سوهاج تصل المياه للأدوار الارضية فقط فى قرى بلصفورة والصلعا، وونينة الشرقية وونينة الغربية والمحامده القبلية وروافع القصير هذا بالإضافة الى وصول المياه للأدوار الارضية بمنطقة حى الكوثر وقرية السلامونى بمركز اخميم وتضعف بالأدوار العليا بمدينة أخميم ونجوع الصوامعة شرق ونجع مزيد وتنقطع بالمنطقة الصناعية بالاحايوة وانه سيتم ارسال سيارات مياه نقية للمصانع الملتزمة بسداد فواتير المياه.

مياة سوهاج تستعد للسدة الشتوية

فيما قالت مها غازى - مدير ادارة الاعلام انه تم الانتهاء من تأهيل وصيانة سيارات مياه الشرب النقية التي يتم الدفع بها في حالة وجود شكاوى من انقطاع او ضعف المياه وذلك لتلبية احتياجات المواطنين المائية مجاناً وانه يمكن التواصل مع الشركة من خلال الخط الساخن على مدار 24 ساعة على الرقم 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg او من خلال صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تواجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج نقص المياه السطحية بنهر النيل في فترة السدة الشتوية والتي تكون في التاسع من هذا الشهر الجاري، وحتى السابع من فبراير القادم 2022 بصيانة وتشغيل المحطات الارتوازية التي تمتلكها الشركة لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة سابقة الذكر والتي لا تزيد عن شهر تقريبا.

أعلن عن ذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف ان هناك سبعة وعشرون محطة مياه ارتوازية تعمل كبديل للمحطات المتأثرة بنقص المياه بنهر النيل والترع وانه تم تنفيذ سيناريوهات لغلق المحطات المتأثرة وتشغيل المحطات البديلة كما انه تم اجراء الدراسات الهيدروليكية للقرى المتأثرة بالسدة الشتوية.

جدير بالذكر أن مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة وساقلتة والبلينا لن تتأثر بالسدة الشتوية لاعتمادها على محطات مياه سطحية كبيرة وان جميع محطات المياه السطحية التي تقع على النيل مستمرة في العمل بكامل طاقتها.