رمضان عبدالمعز: هذه المرتبة أعلى من الجنة.. فيديو

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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الازهر الشريف، إن أعلى درجة ومرتبة يوم القيامة لمن عندهم عبادة الرضا، لافتا إلى أن الرضا بما قسمه الله لك يجعل العبد غنيا وسعيدا ولديه راحة بال.

دوت الخليج

رمضان عبدالمعز: هذه المرتبة أعلى من الجنة

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "أعظم نعم الله على العبد هى نعمة الرضا، المؤمن يبحث عن رضا الله، اجعلوا شغلكم الشاغل رضا الله، فى العام الجديد، وستكون عجائب وآيات من عند الله".

واستكمل الشيخ رمضان عبدالمعز: "غاية سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، رضا الله، واعلى مرتبة من الجنة رضا الله، واحنا عندنا فى ناس بترضى أشخاص على حساب رضا الله".

هذا وفى سياق آخر، كان الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى من علماء الأزهر الشريف، قد عبر عن استياءه من لهث كثير من الناس على اتباع حديث واقاويل الابراج وتكهنات العام الجديد، قائلا: "احنا أملنا فى الله كبير، وفى ناس بتاكلنا الاونطة بتكهنات غريبة ويقولك برجك ايه وحظك ايه ولا بيحصل حاجة".