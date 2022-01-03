مفتي الجمهورية:استخدام وسائل منع الحمل لمواجهة الزيادة السكانية «حلال»

/670112/مفتي-الجمهوريةاستخدام-وسائل-منع-الحمل-لمواجهة-الزيادة-السكانية-حلال

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي، في اجتماعها اليوم الأثنين الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدورحولها،وذلك بحضور فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع صحة الشيوخ بحضور المفتي

الزيادة السكانية

قال الدكتور محمد جزر رئيس لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، انه يجب ان يكون هناك جهة واحدة منوط بها الاهتمام بالمشكلة السكانية حيث ان القضية ضاعت بين الجهات ولابد من توحيد جهة الاختصاص ، ولتكن المركز القومي للسكان ، وتكون قراراته نافذة .

واكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن استخدام الوسائل الطبية لمنع الحمل لمواجهة الزيادة السكانية حلال و لا يحدث أي ضرر بالأسرة ولا المرأة، مضيفا " يجب الحفاظ على مستقبل الاجيال القادمة لان بعض الأسر لا تعتني بالاطفال بعد انجابها و هذا ظلم حقيقي"

وأضاف خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة القضية السكانية " لا مشكلة في الاخذ بالاسباب من أجل الحفاظ على التنمية وتحقيق أهداف ايجابية للأسرة و الدولة.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة النائب محمد جزر، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر و الحلول و المقترحات التى تدور حولها بحضور مفتى الديار المصرية، بحضور مفتي الجمهورية.