/670116/بأغاني-عالمية-الأوبرا-تواصل-إحتفالاتها-بالعام-الجديد

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، تدشين احتفالات شيقة للعام الجديد، حيث من المقرر أن تطلق فرقة القاهرة حفليين متتاليين، تحت إشراف الدكتورة إيمان مصطفى.

دوت الخليجيرصد تفاصيل حفلات الأوبرا المصرية بمناسبة العام الجديد

ويقام الحفل في يومين الخميس والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح الموسيقى العربية، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج مهدي السيد.

تفاصيل برامج حفلات الأوبرا

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الغنائية العالمية التى تحتفى بهذه المناسبة منها الليلة الهادئة ، اغنية عيد الميلاد ، هل تعلمى مارى ، عيد الميلاد الأبيض ، هل تسمع ما اسمعه، عالم الكريسماس الرائع ، لحظة ميلاد الطفل ، هذا هو الكريسماس ، أنها أكثر اللحظات الرائعة بالعام ، صلاة الرب ، دقات الجرس وغيرها اداء ايمان مصطفي، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مصطفي محمد ، وليد كريم، جولي فيظي، عماد عادل، نسرين رشدي، عزت غانم، عمرو مدحت، جيهان فايد، الهامي امين، ، داليا فاروق، أمينة خيرت، أسامة علي، ابراهيم ناجي، ليلي ابراهيم، برهان الدين فاروق، سلمي الجبالي، مصطفي مدحت وبهاء أيوب .

فرقة أوبرا القاهرة

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.