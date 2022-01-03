/670119/مفتي-الجمهورية-نحن-أمام-انفجار-سكاني-خطير-والتنظيم-ليس-قتل-للولد

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الفتوه لها عناصر ومن عناصرها مرعاة الزمن وتغير الواقع، مضيفا”لو فيه "فتوه" من سنه ٧٠٠ هجرية، وقلتها الان، فيجب عليكم أن تضربوني لانها وضعت لزمن غير الزمن الحالي.

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الزيادة السكانية

وأكد الدكتور شوقي علام، أن انجاب طفل يحتاج إلي السعي وتجهيز بيئة مناسبة لتربية هذا الطفل، مستشهدا بالآية الكريمة التي انزلت على السيدة مريم "وهزي اليكي بجزع النخله يساقط عليك رطبا جنيا"، وبالتالي لابد من من الاخذ بالاسباب ، والناس اللي بتقول العيل بيجي برزقه ، فكل انسان علي قدر ما يستطيع فبالتالي لابد من وضع سياسية حتي يأتي الولد يرزقه ويكون هناك البيئة المهية لذلك .

واضاف المفتي ، انه لابد من البحث عن الاسباب ، ونحن امام انفجار سكاني خطير ، والدراسات تقول ذلك ، ويجب ان نتخذ إجراءات تقينا هذا الخطر ،والدولة يجب ان تتخذ اجراءات لدفع الضرر الواقع بسبب الزيادة السكانية، مؤكدا اننا لسنا في عصر المعجزات، وبالتالي نحن بحاجة لترتيب الاولويات، مشيرا الي ان الفقه الوافد اشتغل علي قتل الولد، وان السيدة التي تاخذ وسائل تنظيم الاسرة تقتل الولد ،مؤكدا ان القران الكريم ينهينا عن قتل الولد ، والتنظيم ليس قتل للولد .

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي ، اليوم الأثنين لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها. وذلك بحضور فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقي علام .