/670124/مفتي-الجمهورية-من-الشيوخ--لو-الحكومة-شايفة--حل-الأزمة-السكانية-فى-تنظيم-النسل-احنا-معاها-طبعا

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن الدراسات العلمية تحذرنا من الزيادة السكانية، مضيفا”فليس جيدا أن اترك الدراسات العلمية واعتمد إلى بعض الشبهات التى لا تستقيم أمام الفهم الصحيح للدين، لكى نحفظ أنفسنا من الضرر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع صحة الشيوخ بحضور مفتي الجمهورية

الزيادة السكانية

واضاف مفي الجمهورية، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة الزيادة السكانية، أن الفقه الإسلامي الذى فهمناه فهم صحيح أعطى لولى الأمر، وولى الأمر هنا ليس شخص ولكن شخصه تحته مؤسسات فى الدولة الحديثة، لكلا منها اختصاصة فلمجلس الشيوخ اختصاص ، ومجلس النواب اختصاص وكذلك القضاء.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة النائب محمد جزر، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر و الحلول و المقترحات التى تدور حولها بحضور مفتى الديار المصرية، بحضور مفتي الجمهورية.

وأوضح الدكتور شوقي علام، أن الدولة اذا رأت أن المصلحة وفق الدراسات والأبحاث فى تدقيق تنظيم النسل، تكون تتوافق مع الشرع لرفع الضرر، لا نستطيع أن نقف أمام الدولة التى تسعى لرفع الضرر عن الناس، ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة لمصلحة الناس، من خلال السياسات أمام مواجهة الخطر الذى لم يصبح وشيك، بل أصبح خطر واقع.