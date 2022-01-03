مفتي الجمهورية بالشيوخ: «صفحتنا على الفسيبوك قوية بس صفحة محمد هنيدي اقوي»

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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية عن جهود دار الإفتاء فى التواصل مع المواطنين عبر مواقع السوشيال ميديا، وذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لمناقشة الزيادة السكانية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع صحة الشيوخ

صفحة دار الإفتاء على الفيسبوك

وقال "علام" : صفحة دار الإفتاء على الفيسبوك رقم واحد فى العالم من حيث اعداد المشتركين، وذلك فى المؤسسات الدينية بالصفحة فيها 11 مليون مشترك"، موضحا أن صفحة دار الإفتاء الأكبر فى العالم ورقم واحد على المؤسسات الدينية، مضيفا “طبعا فى أكبر منها زى صفحة الفنان محمد هنيدى”.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة النائب محمد جزر، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر و الحلول و المقترحات التى تدور حولها بحضور مفتى الديار المصرية، بحضور مفتي الجمهورية.

وأشار المفتي إلي أن هناك لجان الاليكترونية تهاجم تتبع جماعات متطرفة تهاجم دار الإفتاء حال صدور فتاوي تنتقد أفكارهم الإرهابية.