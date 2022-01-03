خريجو الأزهر بمطروح يزورن كنيسة العذراء مريم للتهنئة بأعياد الميلاد

جدة - نرمين السيد - زار وفد من منظمة خريجى الأزهر بمحافظة مطروح، برئاسة عبد العظيم سالم، ومديرية الأوقاف برئاسة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح حسن عبد البصير، اليوم الاثنين، كنيسة السيدة العذراء مريم، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





وقدم عبد العظيم سالم رئيس مجلس إدارة المنظمة بمحافظة مطروح - حسب بيان - التهنئة لرموز الدين المسيحى، بمناسبة أعياد الميلاد، موضحا أن الوفد جاء اليوم من أجل تبادل المحبة والمودة والسلام، مؤكدا أن أهل محافظة مطروح فى رباط إلى يوم الدين، ولا يستطيع أحد التفرقة بينهم، فجميعًا خلقنا من آدم وحواء، ولا فرق بيننا على الإطلاق رغم أنف الحاقدين.

وأشار رئيس فرع المنظمة إلى أن جميع من الأزهر والأوقاف والكنيسة يقفون خلف القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وندعو الله ليوفقه لكل خير، لافتا إلى أن المصريين بجميع طوائفهم نسيج وطنى واحد يعملون من أجل الخير لمصر ووحدة شعبها وحماية أراضيها وسيادة قراراتها.

من جانبه أعرب القمص متى زكريا راعى كنيسة السيدة العذراء مريم ، عن سعادته بمشاركة اخوانهم لهم فرحتهم بعيد الميلاد المجيد، منوهاً بأن الوطن أصبح بحاجة ملحة لدعم أبنائه، داعيا الله أن يديم على مصر هذه الروح وأن يحفظ أهلها من الفتن ، مؤكدا عمق الترابط المشترك لعنصرى الأمة بمسلميها ومسحييها، وهذا حائط الدفاع الأول عن أمن واستقرار ونهضة الوطن.