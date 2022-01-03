نكشف حقيقة ادعاء مرشح للعمدية بالشرقية باستبعاده بعد إعلان قبوله

بالنسبة لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة صاحب الحساب المشار إليه زعم خلالها تقدمه لمنصب عمدة إحدى القرى بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، واضطلاع بعض المرشحين المستبعدين باستغلال نفوذ أحد ذويهم في إعادة فتح باب الترشيح للمنصب رغم إغلاقه.

باستدعاء الشاكي وسؤاله قرر تقدمه لمنصب عمدية القرية المشار إليها مع آخرين، وتم الموافقة عليه من قِبل اللجنة، إلا أنه فوجئ بصدور قرار بعدم الموافقة على جميع المرشحين وادعائه بإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى مجاملة لأحد أقارب المرشحين المستبعدين.

بالفحص تبين عدم صحة ادعاءات الشاكي، وتبين أنه قد صدر قرار بفتح باب الترشيح لشغل وظيفة العمدية بالقرية لوفاة شاغلها، وتقدم للترشيح عدد (5) مرشحين "محددين" من بينهم الشاكي، وتم العرض على اللجنة المختصة وانتهى قرار اللجنة بالإجماع بعدم الموافقة على تعيين أياً من المرشحين لعدم الصلاحية.

وقد صدر قرار بإعادة فتح باب الترشيح، وتقدم للترشيح عدد (5) مرشحين "محددين" من بينهم (الشاكي، وآخر) ممن سبق رفضهم.. وجارى فحصهم والعرض على اللجان المختصة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية.