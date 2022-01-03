/670147/رسالة-ماجستير-بالمنصورة-عن-فعالية-المسرح-في-التوعية-من-خطورة-الشائعات-السياسية

حصل الباحث محمد السعيد أبو العلا، علي درجة الماجستير بتقدير امتياز، من كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، وذلك بعد مناقشة الرسالة المقدمة منه بعنوان فعالية برنامج مسرحيّ للتوعية بخطورة الشائعات السياسية على تلاميذ المرحلة الإعدادية.

دوت الخليج

وهدفت الرسالة إلى التعرف على فعالية البرنامج المسرحي المقترح في التوعية بخطورة الشائعات السياسية على تلاميذ المرحلة الإعدادية والمتمثلة في الآتي، معرفة التلاميذ لمفهوم الشائعات السياسية وما يتعلق به من مصطلحات، ووعي التلاميذ بأهداف مروجي الشائعات السياسية، ووعي التلاميذ بالفرق بين الأخبار التي تتسم بالمصداقية وبين الشائعات، ووعي التلاميذ بكيفية مواجهة الشائعات السياسية.

واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، أسلوب المجموعة الواحدة، في دراسته.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج المسرحي في التوعية بخطورة الشائعات السياسية وبكيفية مواجهتها.

رسالة ماجستير بالمنصورة عن فعالية المسرح في التوعية من خطورة الشائعات السياسية

وضمت لجنة المناقشة والتحكيم كل من، الأستاذ الدكتور إيمان أحمد خضر أستاذ الإعلام والمسرح التربوي ورئيس قسم الإعلام بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة والأستاذ الدكتور السيد محمد عزت أستاذ الدراما بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور عمر فرج أستاذ الدراما والنقد المساعد ورئيس قسم المسرح والدراما بكلية الآداب بجامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور أسماء عبد المنعم أبو الفتوح أستاذ الإعلام والمسرح التربوي بقسم الإعلام التربوى بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة.

وشهدت المناقشة، حضور عدد كبير من الأساتذة وأقارب وزملاء الباحث علي حضور المناقشة.