/670136/بنود-لائحة-كأس-الرابطة-للأندية-المصرية-المحترفة-2022

تنطلق منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة، في الثاني عشر من يناير الجاري، والتي تأتي في فترة توقف الدوري الممتاز لمشاركة منتخب الفراعنة في نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنص لائحة البطولة على أنه "يحق لإدارة المسابقات تغيير ملعب أي مباراة بناء على توصية من الجهات الأمنية، أو إذا رأت أن الملعب غير صالح من الناحية الفنية لاستضافة المباراة سواء لسوء حالة الملعب أو لأى سبب آخر، ولا يحق لأي من الفريقين أطراف المباراة الاعتراض على ذلك.

الجهاز الفني والبدلاء

- يسمح لكل فريق بجلوس 10 أفراد من الجهاز الفني والطبي والإداري على دكة البدلاء، ويحق لكل فريق تسجيل عدد 9 بدلاء في قائمة المباراة.

- يحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة، على أن تتاح لكل فريق 3 فرص لإجراء تبديلاته الخمسة، ولا تحتسب "تنتقص" أي تبديلات تجرى بين شوطي اللقاء من الفرص الثلاثة المتاحة لكل فريق.

- تلتزم جميع الفرق بالتواجد على أرض الملعب طبقًا للعد التنازلي المعلن والمرسل للأندية، ويقوم مراقب المباراة وحكم المباراة بتدوين أي تأخير مع توضيح السبب.

الفريق المضيف

- يلتزم الفريق المضيف بتوفير سياراتي إسعاف يوم المباراة (مجهزة طبيًا)، بالإضافة إلى الطاقم العامل عليها وسائق ومسعف، تصل قبل ساعتين من بدء المباراة لرعاية المصاب أثناء نقله للمستشفى، كما يلتزم النادي المضيف بتوفير 2 نقالة أثناء المباراة بالطاقم العامل عليها - في حالة عدم وصول سيارتي الإسعاف قبل المباراة بساعتين يوقع على النادي المضيف الغرامة المالية المحددة في قائمة العقوبات، وفي حالة عدم وصول سياراتي الإسعاف حتى موعد بدء اللقاء يعطى الفريق المضيف مهلة مدتها "عشرون" دقيقة بعدها إلى الحكم المباراة ويعتبر الفريق المضيف مهزوما بنتيجة 3/صفر لصالح الفريق الآخر، إذا لم يثبث النادي المضيف إبلاغه الإسعاف.

حضور المدير الفني بالمؤتمر الصحفي

- يلتزم کل نادي بحضور المدير الفني للمؤتمر الصحفي الذي يتبع المباراة، ولا يحق للنادي إرسال أي فرد من أفراد الجهاز الفني لينوب عن المدير الفني الا في حالة تعرض المدير الفني للإيقاف أو تلك الحالة، يحق لمساعد المدرب حضور المؤتمر الصحفي بالنيابة عن المدير الفني، التزام الأندية بالملابس التي شاركت بها في مباريات الدوري العام من حيث الألوان والرعاة.

- ينعقد المؤتمر الصحفي للمدير الفني للفريق الضيف أولًا، بحيث يبدأ المؤتمر الصحفي بعد 10 دقائق من انتهاء المباراة، على ألا تتجاوز مدة المؤتمر الصحفي عشر دقائق تبدأ من لحظة انعقاده.

- ينعقد المؤتمر الصحفي للمدير الفني للفريق المضيف بعد انتهاء المؤتمر الصحفي للمدير الفني للفريق الضيف بعد عشرون دقيقة من انتهاء المباراة، على الا تتجاوز مدة المؤتمر الصحفي عشرة دقائق منذ لحظة انعقاده.

- يحق لرابطة الأندية اتخاذ القرارات أو العقوبات التي لم يرد في شأنها نص.