/670137/كارتيرون-يعلن-قائمة-الزمالك-لكأس-الرابطة-عودة-شيكابالا

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجائت أبرز اسماء القائمة عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا"، بعد نهاية فترة إيقافه المقدر بـ8 مباريات.

ويغيب عن الزمالك اللاعبين الدوليين المنضمين لمنتخب مصر، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستنطلق يوم 9 يناير من الشهر الحالي.

وجائت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - سيد عطية

خط الدفاع : عبد الغني - حسام عبد المجيد - عبد الشافي - عبدالله جمعه - أحمد زكي - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - روقا - إسلام جابر - محمود زيزو - حمدي علاء - أوباما - أيمن حفني - سيف جعفر - بن شرقي - سيسيه - شيكابالا - مصطفى فتحي - اوناجم

خط الهجوم : عمر السعيد - سيد نيمار

المجموعة الأولى بكأس الرابطة

1- فيوتشر

2- ايسترن كومباني

3- المصري

4- مصر المقاصة

5- الاتحاد السكندري

6 بيراميدز

المجموعة الثانية بكأس الرابطة

1- الإسماعيلي

2- سموحة

3- المقاولون العرب

4- البنك الأهلي

5- الجونة

6- الأهلي

المجموعة الثالث بكأس الرابطة

1- فاركو

2- سيراميكا كليوباترا

3- غزل المحلة

4- طلائع الجيش

5- انبي

6- الزمالك

جوائز بطولة كأس الرابطة

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الإستفادة القسوى من بطولة كأس الرابطة والتي تنطلق في التاسع من يناير الجاري.

وقال في تصريحات قبل إجراء قرعة كأس الرابطة: "إقامة بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفه، في هذا التوقيت يأتي من خلال الإستفادة القسوى من الوقت الذي يتوقف فيه بطولة الدوري الممتاز، بسبب مشاركة مصر في نهائيات بطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "الفائز في بطولة كأس الرابطة، بالمركز الأول سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون ونصف".

وزاد: "وصاحب المركز الثاني في نهاية البطولة سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وصاحب المرز الثالث سيحصل على 500 ألف، والرابع سيحصل على 250 ألف".

وأكمل: "بطولة كأس الرابطة تم تصميمها في إنجلترا، برعاية البريد المصري".

وعن تكلفة ملاعب المباريات، قال: " رابطة الأندية ستتحمل قيمة تكاليف الملاعب لجميع الأندية".