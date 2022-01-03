مفتى الجمهورية من مجلس الشيوخ:«اللى بيقول العيل بيجى برزقه دلوقتى..زى اللى رفع المصاحف على سن الرماح وقال من أجل الدين»

/670138/مفتى-الجمهورية-من-مجلس-الشيوخاللى-بيقول-العيل-بيجى-برزقه-دلوقتىزى-اللى-رفع-المصاحف-على-سن-الرماح-وقال-من-أجل-الدين

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الفتاوى تتغير طبقا للظروف، موضحا ان الفتوى التى خرجت لظروف ما يجب أن تتغير طبقا لتغير الظروف المحيطة، قائلا”وانا لو جبت فتوى من سنة ٧٠٠ هجريا ووضعتها أمامكم الآن المفروض تضربونى، لأن أسباب صدور الفتوى اختلفت عن الظروف الآن.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع صحة الشيوخ بحضور مفتي الجمهورية

الزيادة السكانية

وقال الدكتور شوقى علام، أن الخوارج عندما خرجوا ورفعوا المصاحف على سن الرماح قالوا لعلى أن الدين الا لله، فقال لهم كلمة حق يراد بها باطل، وقياسا على ذلك “ اللي بيقولو أن العيل بيجى برزقه، يعنى مثلا لو تركت طفل فى صحراء الرزق هيجى له ولا هيموت، طبعا ده خارج أم اننا نتحدث عن المعجزات لأننا لسنا فى زمن المعجزات”.

جاء هذا خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة النائب محمد جزر، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر و الحلول و المقترحات التى تدور حولها بحضور مفتى الديار المصرية، بحضور مفتي الجمهورية.

وتابع مفتي الجمهورية،” أن سيدنا على بن الخطاب لما دخل المسجد ووجد أحدهم يجلس بالسبحة فقال له من يصرف عليك فقال له أخى. فقال له أخيك افضل منك”، موضحا أنه ليس من الجيد أن نقيس فتاوى زمان على وضعنا الحالى لاختلاف الظروف،مضيفا” لو جبنا الناس من عام ١٩٢١ لوقتنا الحالى لما صدقوا ما وصلنا اليه”.