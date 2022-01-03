محمد رزق عن حديث بيتر ميمي للطفل محمد أسامة:«ياريت كلنا نعمل كده»

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علق الفنان محمد علي رزق على بما صرح به المخرج بيتر ميمي حول الطفل الموهبة محمد أسامة، الذي ظهر مع كريس المصري .

دوت الخليج

محمد رزق يعلق على حديث بيتر ميمي

وكتب رزق عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك" قائلاً:" لما بيتر ميمي قال إن الملحن إيهاب عبد الواحد دور على الولد الصغير إللي طلع مع كريس المصري و قال "طلع عينه علشان يلاقيه " إللي هو محمد أسامة علشان يغني الغزاله رايقه.. إتبسط جداً".

وتابع محمد رزق:" فكرة دعم الموهوب مهما كان هو مين و إني أدور عليه و أتعب لغاية مالاقيه علشان أدعمه دي حاجة عظيمة و المفروض يكون ده الطبيعي إني أشوف مين موهوب و أدعمه.. ياريت كلنا نعمل كده".

الطفل محمد أسامة

كشف مخرج العمل بيتر ميمي، أن صاحب الصوت هو الطفل محمد أسامة، الذي كان قد ظهر قبل عدة أشهر مع الساحر المصري كريس في فيديو، ونشر صورته على صفحتة الرسمية «فيسبوك»، معلقًا :"فاكرين الولد ده اللي طلع مع كريس المصري وغنى أغنية “بالورقة والقلم”، هو ده محمد أسامة اللي بيغني الغزالة رايقة، الملحن إيهاب عبد الواحد طلع عينه علشان يلاقيه".

طفل الغزالة رايقة وكريس المصري

ومنذ فترة قصيرة قد انتشر فيديو للطفل محمد أسامة مع كريس المصري، الذي كان يحاول فيه كريس المصري عمل سحر لطفل من أطفال الشوارع ولكن يتفاجئ كريس المصري بموهبتة الكبيرة من خلال غائة أغنية بالورقة والقلم بصوت مدهش، وقام بنشرهذا الفيديومعلقاً عليه: “لما تساعد واحد غلبان وتطلع انت اللي غلبان”.

شاهد الفيديو من هنا

حيث حقق هذا الفيديو انتشار كبير وتفاعل أكبر، وبعد صدور أغنية الغزالة رايقة ربط رواد التواصل الأجتماعي الصوت الظاهر في فيديو كريس المصري بصوت طفل الغزالة رايقة، واكتشفوا أن الطفل الحقيقي الذي غناها هو الذي ظهر في فيديو كريس المصري، أما الطفل الذي ظهر في فيديو الأغنية ممثل فقط ولكنه ليس صوتة الحقيقي.

وفاة والدة سبب أكتشاف موهبته

الطفل محمد أسامة يبلغ من العمر 11 عاما، اكتشف موهبتة عقب وفاة والده حينما كان يجلس بمفردة ويغني أغاني حزينة، كان يغني في المدرسة وسمعته مدرسة العربي في مرة وأعطته فرصة الغناء ومن وقتها بدأ في احترافه.