/670142/نتفليكس-Netflix-تحذف-مسلسل-Prison-break-وتصدم-محبيه

دوت الخليج يرصد حذف مسلسل prison break من قبل منصة نتفليكس العالمية. مسلسل «prison break» عمل أمريكي من تأليف الكاتب والمخرج بول شويرينغ، تم عرض مواسمه الأربعة على شبكة فوكس التلفزيونية ابتداءً من 29 أغسطس 2005 وحتى 15 مايو 2009، أما الموسم الخامس فقد تم عرضه في 4 أبريل وحتى 30 مايو 2017.

أبطال مسلسل Prison Break

أبطال قصة مسلسل Prison Break كانوا محور أساسي في صنع هذا القصة الرائعة والمشاهد الحماسية، والكثير من مشاهير هوليود شاركوا في صناعة قصة مسلسل Prison Break والأبطال الرئيسيين هم، دومينيك بورسيل ادى دور لينكولن بوروز، ودومينيك بورسيل ممثل أسترالي من مواليد 13 فبراير 1970م، درس في أكاديمية غرب أستراليا للفون المسرحية وهو يحمل ثلاث جنسيات البريطانية والأيرلندية والأسترالية، وحاز على جائزة أفضل ممثل عن دوره في قصة مسلسل Prison Break في عام 2007م.

وينتوورث ميلر قام بدور مايكل سكوفيلد، وهو ممثل وكاتب سينمائي أمريكي بريطاني، من مواليد 2 يونيو 1972م، وقد صعد على الشهرة بعد الابداع الذي قدمه في قصة مسلسل Prison Break، حيث درس وتخرج من جامعة برينستون في عام 1995م، وهو حائز على جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل في دور رائد.

روبن توني لعبت دور فيرونيكا دونوفان، وهي ممثلة أمريكية من مواليد 19 يونيو 1972م، درست في أكاديمية شيكاغو للفنون، وحازت على الكثير من الجوائز السنيمائية من أشهرها جائزة المهرجان في مهرجان بوسطن السنيمائي في عام 2006م.

بول شورنيغ منتج قصة مسلسل Prison Break، وهو كاتب ومخرج أمريكي من مواليد 20 نوفمبر 1968م، حيث كتب وأنتج الكثير من المسلسلات والأفلام السنيمائية منها فيلم رجل بعيد وساعة الصفر.

أحداث مسلسل Prison break

تدور أحداث الموسم الأول من مسلسل الهروب من السجن عن إدانة لينكولن بورزو بتهمة قتل ترينيس ستيدمان شقيق نائبة الرئيس الأمريكي ، ويتم سجنه في نهر فوكس في انتظار تنفيذ حكم الإعدام ، لكن مايكل سكوفيلد الذي يؤمن ببراءة شقيقة يحاول جاهدًا مساعدته .

فيجمع كل المعلومات عن السجن بحكم عمله الهندسي ويرسم على ظهره خريطة للسجن في هيئة وشوم ، لا يفهمها سواه ثم يدبر حادث سطو مسلح ، لكي يتم اعتقاله مع أخيه في نفس السجن ، وهناك يتعرف على الطبيبة سارا تانكريدي ويدعى إصابته بمرض السكري ، حتى يستطيع الدخول لمستوصف السجن بشكل مستمر .

وباطلاع سارا على حقيقة الأمر تطلب من صديقتها المحققة فيرونيكا دونوفان محاولة حكم الإعدام ، ولكن تعرقل جهودها منظمة تدعى الشركة ويتضح أنها هي المسئولة عن تلفيق التهمة للينكولن ، وأثناء ذلك ينجح مايكل ولينكولن وستة من السجناء في الهرب من السجن ، وينتهي الجزء الأول بهروب الثمانية .

الموسم الثاني

تبدأ أحداث الموسم الثاني بعد 8 ساعات من الهرب ، حيث يتفرق الهاربون ويتجه كلٍ منهم إلى هدفه ، ويطارد الحارس براد بيليك السجناء أملًا في نيل المكافأة المالية ، كما يتولى العميل الفيدرالي ماهون مهمة القبض على الثمانية الهاربين من نهر فوكس ، ولكن تتكشف الأحداث عن علاقة ماهون بالشركة التي كلفته بقتلهم .

ويتم التحقيق مع سارا لكنها لا تعترف على الأخوين ، وتموت فيرونيكا صديقتها على يد الشركة ، بينما تتقابل هي ومايك ثانيةً ويبدأن قصة حبهما في ظل المخاطر والأهوال ، وينتهي هذا الموسم بعد هروب الأخوين لباناما ، والقبض على مايكل وتي باغ وبيليك ثانيةً .

الموسم الثالث

تبدأ أحداث هذا الموسم بوجود مايكل في سجن باناما ، واستمرار هروب لينكولن لتنعكس الصورة ويحاول لينكولن مساعدة أخيه ، ولكن يتلقى لينكولن اتصال من الشركة ويخبرونه أنهم يحتجزون ابنه إل جي وسارا حبيبة مايكل ، ويشترطون عليه قيام مايكل بتهريب عميلهم ويسلر من السجن.

ولكن الحياة في سجن سونا مختلفة فالسجناء هم من يحكمون السجن ، أما الحراس فيقومون بالإشراف الخارجي ، وبينما يحاول لينكولن انقاذ ال جي وسارا تهرب سارا ولكن جريتشين عملية الشركة تدعي قتلها ، ويستطيع مايكل المهندس العبقري الهروب للمرة الثانية من أحد أصعب السجون في العالم ، ولكنه يعزم على الانتقام من جريتشين لمقتل حبيبته سارا .

الموسم الرابع

تبدأ أحداث هذا الموسم بمحاولات مايكل الانتقام من جريتشين لزعمها قتل سارا ، وحينما يذهب إليها مايكل ويهددها بالقتل ، تعترف أنها كانت تكذب وسارا مازالت على قيد الحياة ، ولكن مايكل لا يصدقها فيهدده ويسلر بإطلاق النار ويستطيع هو وجريتشن الهرب ، بعدها يتجه مايكل لإغن صديق والد سارا ، ويفاجئ برؤيتها حيه هناك ، بعدها يسعى مايكل للحصول على بطاقة سيلا .

وهي عبارة عن سجلات ومعلومات يمكن التوصل إليها من خلال ست قطع ، حالما يحصل عليها الأخوان سيتمكنان من معرفة كل شيء عن الشركة ، التي قتلت شقيق نائبة الرئيس وتسعى خلفهما ، وتظهر في هذا الموسم السيدة كريستينا سكولفيد والدة مايكل ، والتي يتضح انها تعمل لصالح الشركة وأن لينكولن ليس الأخ الشقيق لمايكل ، فقد تبناه والده ألدو بعد وفاة عائلته .

وينتهي الموسم باعتراف كليرمان على الشركة وتبرئة لينكولن من التهمة المنسوبة إليه ، ولكن يتم القبض على سارا التي أصبحت حامل من مايكل ، فيضحي بنفسه من أجل تهريبها من السجن ، وينتهي هذا الموسم بوفاة بطل العمل مايكل سكوفيلد .

الموسم الخامس

بعد مرور 7 سنوات على وفاة بطل العمل مايكل سكوفيلد ، يظهر من جديد في أحد سجون صنعاء باليمن ، تحت اسم كاتيل أوتيس الإرهابي في تنظيم داعش ، ويسمع لينكولن بذلك فيتوجه هو واثنين من أصدقاء مايكل القدامى في محاولة لإنقاذه ، وإعادته للوطن من جديد .