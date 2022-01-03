/670144/استجابة-للطلب-المقدم-من-النائب-عاطف-ناصر-الحكومة-تخصص-قطعة-أرض-لإنشاء-مجمع-مدارس-ومركز-شباب-بالقليوبية

ناقش المهندس على يوسف ابو عقيل، السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية، الاقتراح برغبة المقدم من النائب عاطف ناصر والنائب عبد الله احمد، لبناء مجمع مدارس ابتدائي واعدادي ومدرسة رسمية تجريبية ومركز شباب لخدمة اهالي قليوب المحطة، بناء على توصيات لجنة الاقتراحات والشكاوي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع محافظة القليوبية لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب عاطف ناصر شارك فى الاجتماع كلا من: -المهندسة هالة شندي مدير هيئة الابنية التعليمية -مجدي نجاح مصطفى رئيس مركز ومدينة قليوب -محمد دراج مدير الادارة الهندسية بهيئة الاوقاف -عاشور محمد رمضان مدير الملكية العقارية بالاوقاف -احمد سيد سالم نائب رئيس مجلس مدينة قليوب -شيماء عاصم محمد - مدير الادارة الهندسية للشباب والرياضة -الدكتور /محمود الصبروط -وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية -مصطفي سعد -حلمى حامد ووافقت المحافظة علي صلاحية قطعة الارض ( 5 افدنة - 3 افدنة لأقامة مجمع المدارس - 2 فدان لمركز الشباب بملعب قانونى ومبني اداري وحمام سباحة )، وتم التوصية خلال الإجتماع لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول علي القطعة للمنفعة العامة الكائنة في نهاية شارع المساحة بعد كنيسة قليوب المحطة.

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