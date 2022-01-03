/670146/تعرف-على-مواعيد-مباريات-الأهلي-في-كأس-الرابطة

تننطلق منافسات كأس الرابطة يوم 12 يناير من الشهر الحالي، بعدما أجريت القرعة اليوم بتقسيمها 3 مجموعات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي الثلاث مجموعات على رأسهم كلاً من الزمالك والأهلي وبيراميدز، نظراً لترتيب الدوري المصري الموسم الماضي.

ونستعرض معكم مواعيد مباريات الأهلي في كأس الرابطة:

•المباراة الأولى: الأهلي ضد الجونة (الخميس ١٣ يناير الساعه ٢ ونص).

•المباراة الثانية: الأهلي ضد الإسماعيلي (الاتنين ١٧ يناير الساعه ٢ ونص).

•المباراة الثالثة: الأهلي ضد المقاولون العرب (الجمعه ٢١ يناير الساعه ٥).

•المباراة الرابعة: الأهلي ضد سموحة (الخميس ٢٧ يناير الساعه ٥).

•المباراة الخامسة: الأهلي ضد البنك الأهلي (الأحد ٣٠ يناير الساعه ٥).

المجموعة الأولى بكأس الرابطة

1- فيوتشر

2- ايسترن كومباني

3- المصري

4- مصر المقاصة

5- الاتحاد السكندري

6 بيراميدز

المجموعة الثانية بكأس الرابطة

1- الإسماعيلي

2- سموحة

3- المقاولون العرب

4- البنك الأهلي

5- الجونة

6- الأهلي

المجموعة الثالث بكأس الرابطة

1- فاركو

2- سيراميكا كليوباترا

3- غزل المحلة

4- طلائع الجيش

5- انبي

6- الزمالك

جوائز بطولة كأس الرابطة

أكد النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على الإستفادة القسوى من بطولة كأس الرابطة والتي تنطلق في التاسع من يناير الجاري.

وقال في تصريحات قبل إجراء قرعة كأس الرابطة: "إقامة بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفه، في هذا التوقيت يأتي من خلال الإستفادة القسوى من الوقت الذي يتوقف فيه بطولة الدوري الممتاز، بسبب مشاركة مصر في نهائيات بطولة أمم أفريقيا".

وأضاف: "الفائز في بطولة كأس الرابطة، بالمركز الأول سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون ونصف".

وزاد: "وصاحب المركز الثاني في نهاية البطولة سيحصل على جائزة مالية قدرها مليون جنيه، وصاحب المرز الثالث سيحصل على 500 ألف، والرابع سيحصل على 250 ألف".

وأكمل: "بطولة كأس الرابطة تم تصميمها في إنجلترا، برعاية البريد المصري".

وعن تكلفة ملاعب المباريات، قال: " رابطة الأندية ستتحمل قيمة تكاليف الملاعب لجميع الأندية".

ترتيب جدول الدوري المصري

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 19 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري 13 نقطة.

5-فاركو 13 نقطة

6-سموحة 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- البنك الأهلي 11 نقطة

9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقطة

10- غزل المحلة 10 نقطة

11- إنبي 9 نقاط

12-الجونة 8 نقاط

13- فيوتشر 10 نقاط

14- مصر للمقاصة 6 نقاط

15- المقاولون العرب 6 نقاط

16- طلائع الجيش 5 نقاط

17- الإسماعيلي نقطتان

18- إيسترن كومباني نقطة