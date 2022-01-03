مكافأة عينية وباقة ورد.. هدية الرئيس لسيدة الشهامة فى حلوان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الإثنين: "لفتة إنسانية كالعادة من الرئيس السيسى"، مؤكدة أن بشرى سرور ضربت نموذج مشرف للمرأة المصرية ولم تقف موقف المتفرج على سرقة الطفلتين.
وعلقت السيدة بشرى سرور، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج: "الله يبارك للرئيس، لولاه مكنش حد درى بيا، ربنا يباركله، والمستشفى قام بالواجب كله".
وأوضحت أنها أجرت عملية وما زالت تحت العلاج، لافتة إلى أنها لم تفكر أثناء سرقة الطفلتين فى حلوان "مفكرتش ولا شوفت قدامى".
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