افتتاح أول عيادة غسيل بيريتونى بالشرقية.. صور

جدة - نرمين السيد - افتتح صباح اليوم الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أول عيادة للغسيل البيريتونى الدائم بمحافظة الشرقية، وإجراء أول حالة غسيل بيريتونى وذلك بمستشفى ديرب نجم المركزى.





وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه العيادة تعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، وبذلك تصبح محافظة الشرقية هى الرابعة على مستوى الجمهورية التى يتاح بها هذه الخدمة الطبية، بعد تنفيذ بروتوكول تعاون بين مستشفى ديرب بصحة الشرقية ومستشفى المنصورة الدولى بالدقهلية، لإجراء حالة الغسيل البيريتونى بقيادة الدكتور حامد عزت العراقى رئيس قسم الكلى الصناعى بمستشفى المنصورة، وتحت إشراف مسئولة الكلى الصناعى بالمديرية، ومدير مستشفى ديرب نجم المركزى، وبحضور مجموعة من الأطباء والتمريض المتدربين من مختلف مستشفيات المحافظة.

كما تم تدريب المريض على تنفيذ خطوات وإجراءات الغسيل البيريتونى لنفسه، والحالة الآن جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وإتخاذ الفريق الطبى كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة، وإرتداء الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية، ووفقاً لسياسات ومعايير مكافحة العدوى.

كما تم إعداد أول دليل إرشادى لتهيئة الموظفين الجدد، من خلال فريق إعداد مشكل من أطباء وتمريض وإداريين المستشفى، والذين تم تكريمهم من قبل وكيل الوزارة على مجهوداتهم المبذولة فى وضع الدليل لتهيئة وتطوير مقدمى الخدمة.