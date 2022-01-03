مصر تدين اختطاف ميليشيا الحوثى لسفينة شحن تحمل علم الإمارات

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان لوزارة الخارجية، أكدت مصر، أن مثل تلك العمليات الإرهابية تُشكل خطرًا حقيقيًا على حرية الملاحة وسلامتها فى البحر الأحمر، فضلًا عما تمثله من انتهاك سافر لقواعد القانون الدولى، داعيةً فى الوقت ذاته إلى الإفراج الفورى عن السفينة.

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