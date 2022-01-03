جدة - نرمين السيد - وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال برنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن محافظ الشرقية سلم اليوم الحالة الشقة. وقالت السيدة أمل عبدالله: "أنا مبسوطة، وبشكر الرئيس السيسى اللى اهتم بيا، والمحافظ سلمنى النهاردة الشقة، وربنا يخلى الرئيس السيسى لأنه بيراعينا ومش بيسيب الغلبان، يا رب تفضل حاكم مصر على طول وربنا يحميك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد استجابة الرئيس لعلاجها ومنحها شقة.. سيدة الشرقية: ربنا يخليك لينا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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