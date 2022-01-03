صحة سوهاج: 104 ماكينة غسيل كلوى و26 جهاز تنفس للمستشفيات فى 2021

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن إمداد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمحافظة سوهاج بعشرات الأجهزة الطبية الحديثة والهامة، وذلك ضمن الإجراءات التى تتخذها الوزارة لرفع الكفاءة الفنية وتقديم خدمات طبية متميزة ومتكاملة للمرضى بالمحافظة.





وأضافت وكيل وزارة الصحة ان محافظة سوهاج تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية وخاصة بالقطاع الصحى.

حيث قالت إنه تم إمداد القطاع ب 104 ماكينة غسيل كلوى جديدة خلال العام 2021 وتم اضافة 26 جهاز تنفس صناعى بأقسام العناية المركزة بالمستشفيات وجهازين آشعة مقطعية من أحدث أجهزة الآشعة المعروفة، وذلك بجانب 8 أجهزة آشعة موجات فوق صوتيه، و4 أجهزة آشعة متنقلة.

وأوضحت أن ذلك إضافة إلى 21 سرير عناية مركزة بمختلف المستشفيات، وأضافت وكيل وزارة الصحة أنه تم تزويد معامل المستشفيات أيضا بالعديد من الأجهزة الحديثة الضرورية، والتى شملت 6 أجهزة خاصة بتحاليل الدم (غازات الدم وصور الدم).

وتابعت "كما تم تزويد مستشفيات طما وطهطا وجرجا بـ3 أجهزة سنترفيوج كروت حديثة ومستلزمات التشغيل الخاصه بها والتى تستخدم داخل بنوك الدم والتى تعد من أحدث الأجهزة المعملية المنضمة حديثا الى المنظومة الصحيه بالمحافظة".

جدير بالذكر أن القطاع الصحى بمحافظة سوهاج يشهد تطورا كبيرا فى الخدمات الصحية ورفع الكفاءة الفنية للكوادر الطبية وكذلك البنية التحتية والإنشائية بأغلب المستشفيات بالمحافظة وكذلك الوحدات الصحية، وذلك ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير القطاع الصحى وتقديم خدمات صحية تليق بمواطنيها.

وأضافت وكيل وزارة الصحة أن عام 2021 شهد العديد من النجاحات فى القطاع الصحى بالمحافظة على جميع المستويات وآخرها تسلم 36 وحدة صحية بعد الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها ضمن برنامج رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".