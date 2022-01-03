مندوب الفيفا يصل القاهرة لمراقبة انتخابات اتحاد الكرة

يصل القاهرة غدًا كيني جون مارى، مدير إدارة الاتحادات الوطنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمراقبة انتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم المقرر إجراؤها بعد غد الأربعاء، وتقديم تقرير عنها للاتحاد الدولى، باعتبار أن الاتحاد المصرى يدار حاليًا من خلال لجنة تطبيع من الفيفا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم يتلقى تقارير دورية من اللجنة التى عينها لإدارة الاتحاد المصري وينتهي عملها يوم 5 يناير الحالي بإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد بمعرفة الجمعية العمومية، كما حدد الفيفا، كما تلقى عدة تقارير عن ترتيبات العملية الانتخابية بدايةً من تعديل لائحة النظام الأساسي ونهاية بإجراء الانتخابات على أساسها.

ويستضيف مشروع الهدف بـ6 أكتوبر انتخابات اتحاد الكرة المقرر لها الأربعاء المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد يدير اتحاد الكرة حتى نهاية 2024، وتحديدًا بعد انتهاء أولمبياد باريس المقرر لها يوليو وأغسطس من نفس العام.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الأسماء النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل، من خلال قائمتين، وتضم القائمة الأولى جمال علام (الرئيس الأسبق للاتحاد ورئيس نادي الأقصر السابق) رئيسا وخالد الدرندلي (أمين صندوق النادي الأهلي سابقا) نائبا للرئيس ومحمد حلمي مشهور (عضو مجلس إدارة نادي حرس الحدود) عضوًا، ومحمد أبو الوفا (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوًا، وحازم إمام (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوا، ومحمد بركات (مدير المنتخب الوطني سابقا) عضوا، وإيهاب الكومي (عضو مجلس إدارة نادي الرجاء بمطروح) عضوًا، وعامر حسين (رئيس فرع الاسكندرية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الأول) عضوًا، ودينا الرفاعي (عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوًا.

فيما ضمت القائمة الثانية: محمد إبراهيم (رئيس نادي بولاق الدكرور) رئيسا ومحمد حسني (عضو مجلس إدارة نادي سوهاج) نائبا للرئيس والأعضاء: مؤمن جاد (مدير كرة بنادي سوهاج) وأسامة محمود (مدير فني بنادي طهطا بسوهاج) ومحمد حسن (أمين صندوق نادي طهطا بسوهاج) ومصطفى محمد (عضو فرع سوهاج) وحامد مرتضى (عضو مجلس إدارة نادي المراغة بسوهاج) وإسلام عبد رب النبي (عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج) ونيفين جمال (لاعبة معتزلة).