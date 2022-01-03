رونالدو وكافانى فى هجوم مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

أعلن رالف رانجنيك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة ضيفه وولفرهامبتون، والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "أولد ترافورد"، فى ختام مباريات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي.وجاء تشكيل مان يونايتد ضد وولفرهامبتون، كالتالى..

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: لوك شاو، رافاييل فاران، جونز، وان بيساكا.

خط الوسط: ماتيتش، ماكتومناي، سانشو، جرينوود

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، كافاني.

تشكيل مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

ويدخل مانشستر يونايتد الجولة 21 محتلاً المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فيما جاء وولفرهامبتون فى المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

ويستهدف مانشستر يونايتد تحقيق الفوز على وولفرهامبتون لحصد الثلاث نقاط ومواصلة التقدم نحو المربع الذهبي فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وكان مانشستر يونايتد قد حقق فوزاً مثيراً بنتيجة 3-1 على بيرنلي فى الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويواصل مانشستر يونايتد تقديم النتائج الجيدة تحت قيادة المدرب الألماني رالف رانجنيك، حيث خاض معه الشياطين الحمر 4 مباريات فى الدوري الإنجليزي، مقسمة ما بين 3 انتصارات وتعادل وحيد.

وتولي رالف رانجنيك قيادة مانشستر يونايتد من الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الإنجليزي، ونجح في تحقيق الفوز على كريستال بالاس 1-0، ثم تغلب على نورويتش سيتي بنفس النتيجة في الجولة الـ 16، ثم تعادل 1-1 ضد نيوكاسل يونايتد بالجولة الـ 19، وأخيراً الفوز على بيرنلى 3-1 بالجولة الـ 20.

ولعب مانشستر يونايتد 18 جولة فقط في الدوري الإنجليزي حتى الآن، ما بين 9 انتصارات، و5 هزائم، و4 تعادلات، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.

ويواجه مان يونايتد صعوبة كبيرة في تحقيق أهدافه أمام وولفرهامبتون العنيد، الذي دائماً ما يكون نداً قوياً أمام الكبار فى الدوري الإنجليزي.

وكان وولفرهامبتون صاحب المركز الثامن، قد فرض التعادل السلبي على تشيلسي في الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي، ويبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام الشياطين الحمر لمواصلة مطاردته على المركز السابع.

ولن تكون مهمة اليونايتد سهلة على الإطلاق، خاصة أنه يواجه وولفرهامبتون والذى لا يخسر بسهولة في مباريات الكبار، وكان آخرها تعادله مع تشيلسي سلبياً.

لعب فريق وولفرهامبتون 18 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم ما بين 7 انتصارات و7 هزائم و4 تعادلات.