سائق يسرق 50 طن سكر تمويني بسوهاج

نجح ضباط وحدة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى القبض على سائق بجمعية لنقل البضائع، لاستيلائه على خمسون طن من السكر التمويني كانت في طريقها إلى مخازن الشركة المصرية للتجارة والتموين بمركز المراغة بمحافظة سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من مسؤول الشركة المصرية لتجارة الجملة "شركه قطاع أعمال" بقيام سائق بجمعية نقل البضائع المتعاقدة مع شركه لنقل بضائع الشركة بالاستيلاء على كميات من السلع التموينية المدعمة، وبيعها فى السوق السوداء، لحسابه الخاص، بدلًا من توصيلها إلى مخازن الشركة والاستيلاء على الاموال لذاته.

أثبت تحريات رجال شرطة مباحث الاموال العامة في سوهاج صحة البلاغ، والمتهم يدعى "ا. ع" سائق، يقيم بدائرة قسم أول سوهاج، بالاستيلاء على حمولة السيارة خمسون طن سكر تمويني، عقب قيامه بنقلها بالسيارة رقم د 3612 نقل سوهاج، من مصنع السكر بالفيوم إلى مخازن الشركة بمركز المراغة شمال المحافظة.

وتبين ايضا قيام المتهم المذكور بالاستيلاء على الكميه والتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء لحسابه الخاص، والاستيلاء على قيمه تلك البضائع من ما يعد واقعة استيلاء على المال العام والاضرار به، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات النيابة، أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المتقدم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى النيابة للتحقيق.

العثور على جثة رجل مسن فى ترعة بسوهاج

عثر الاهالي بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب سوهاج على جثة لرجل مُسن، بكامل ملابسها طافية في ترعة المٌرة بدائرة قسم جرجا جنوب سوهاج.

بدأت الواقعة الاولى عندما تلقى اللواء محمد شرباش - مساعد وير الداخلية - مدير امن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير مباحث سوهاج يفيد بلاغ من مأمور قسم شرطة جرجا يفيد العثور علي جثة طافية بترعة المُرة دائرة قسم جرجا.

أنتقل على الفور رئيس مباحث القسم، والفريق المعاون له وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي وتبين أنها للمدعو محمد ع م ق - 70 عام - عامل - ويقيم دائرة مركز جرجا ويرتدى كامل ملابسه وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وأٌخطرت النيابة العامة والتي قررت نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

وأفادا كل من نجلته سهير م ع م ق- 25 عام - ربة منزل، و نجل عمه رفعت ع م ق- 57 عام - مقاول - ويقيمان بذات الناحية بمضمون ما تقدم وأضافا بأنه يعاني من ضعف البصر ومرض الزهايمر وخرج منذ ثلاثة أيام لزيارة نجلته الثانية

ولم يعد للمنزل ولم يحرر محضر بغيابه، وحال سيره علي حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته ولم يتهما أحداً بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الحادث وتحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.