/670152/مدير-شركة-مياه-الشرب-ببني-سويف-تستجيب-لـ-تحيا-مصر-حول-شكوى-الأهالي-ببني-سويف

أشتكى بعض أهالي قرية البرانقة ، مركز ببا التابعة لمحافظة بني سويف من إنقطاع مياه الشرب نتيجة الاعمال الخاصة بتطوير شبكة المياه بالقرية والخاص بمشروع حياة كريمة ، بالاضافة الى شكواهم من عدم ردم اعمال الحفر مما يعوق الطرقات ، فضلا عن بعض الامور الاخرى التي تخص المواطنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وتقدم بعض أهالي القرية من الناحية الشرقية بمذكرة لموقع دوت الخليج وبناء عليه تم التواصل بالمهندسة دينا عمر " مدير شركة مياة الشرب والصرف الصحي ببني سويف " حيث قامت على الفور بزيارة المكان محل الشكوى مع بعض المهندسين والإداريين القائمين على مشروع تطوير شبكة المياه بالقرية وبعض العاملين بشركة مياه الشرب بالمحافظة.

مدير شركة مياه الشرب ببني سويف تستجيب لـ دوت الخليج حول شكوى الأهالي ببني سويف

وشددت سيادتها على ضرورة وسرعة إصلاح الاعطال الخاصة بمواسير المياه والتي أكدت انها نتيجة أعمال الحفر ، كما شددت على عدم فصل المياه عن الاهالي تحت اي ظرف ، اضافة الى ضرورة التخلص من أعمال الحفر وتسوية البؤر في أقرب وقت ممكن.

مدير شركة مياه الشرب ببني سويف تستجيب لـ دوت الخليج حول شكوى الأهالي ببني سويف

أكدت انها تتابع مشاكل المواطنين بنفسها وليس مجرد توجيه شكاوى ، كما نوجه الشكر للقائمين على مشروع حياة كريمة بالمحافظة وذلك للدور الايجابي حول خدمة المجتمع السويفي وعدم التقاعس تحت مظلة معالي الرئيس عبدالفتاح السيسي .