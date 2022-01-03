/670156/ننشر-صور-القطع-المشتبه-فى-أثريتها-بحوزة-مدرس-كويتي-بمطار-سوهاج-الدولي

ينشر موقع دوت الخليج صور القطع المشتبه فى أثريتها، التي تم ضبطها اول امس بحوزة مدرس كويتي فى حقيبة سوداء، اثناء سفرة من مطار سوهاج الدولي متوجها الى دولة الكويت الشقيق، وتبين من جهات التحقيق عدم أثريتها وانها غير حقيقية.

جدير بالذكر سبق وتمكن ضباط مطار سوهاج الدولي من القبض على مدرس اثناء تفتيشه بمطار سوهاج الدولي وبحوزته قطع يشتبه في أثريتها، وتم التحفظ علية

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش – مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارًا من وحدة مباحث الجمارك، بمطار سوهاج الدولي، يفيد بضبط أحد الركاب بحوزته حقيبة بتفتيشها عثر بداخلها على قطع وتماثيل فرعونية يُشتبه في أثريتها.

و تبين ضبط المدعو "ه. . ق" 39 عامً ، كويتى الجنسية، يعمل مدرس، وذلك أثناء مغادرته البلاد متوجهًا إلى دولة الكويت عبر مطار سوهاج الدولي على الرحلة رقم 714 الجزيرة، وبتفتيشه عثر معه على حقيبة بها عدد 25 قطعة فرعونية، يشتبه فى أثريتها وعدد 2 قطعة لتماثيل من العصور الوسطى.

وباستجواب المذكور أفاد بأنه كان يقيم بأحد الفنادق بمنطقة عرابة أبيدوس الأثرية بمدينة البلينا جنوب محافظة سوهاج، وقام بشراء القطع من أحد البازارات داخل الفندق وأنها مجرد "أنتيكات" وليست أثار أصلية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، التي قررت التحفظ على المتهم المذكور، وعرض المضبوطات على لجنة عليا من هيئة الآثار لبيان أثرية القطع من عدمه، والتى اثبتت عدم أثريتها وتم الافراج عن المدرس والمضبوطات.

سائق يسرق 50 طن سكر تمويني بسوهاج

نجح ضباط وحدة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى القبض على سائق بجمعية لنقل البضائع، لاستيلائه على خمسون طن من السكر التمويني كانت في طريقها إلى مخازن الشركة المصرية للتجارة والتموين بمركز المراغة بمحافظة سوهاج.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش - مساعد وزير الداخلية - مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من مسؤول الشركة المصرية لتجارة الجملة "شركه قطاع أعمال" بقيام سائق بجمعية نقل البضائع المتعاقدة مع شركه لنقل بضائع الشركة بالاستيلاء على كميات من السلع التموينية المدعمة، وبيعها فى السوق السوداء، لحسابه الخاص، بدلًا من توصيلها إلى مخازن الشركة والاستيلاء على الاموال لذاته