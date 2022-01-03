/670160/نموذج-رائع-للمرأة-المصرية-السيسي-يكرم-سيدة-الشهامة

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيدة الشهامة، التى ضربت نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية الأصلية، وذلك بعد تصديها لمحاول شخصين حاولا خطف هاتف محمول من طفلتين بحلوان.

دوت الخليج

الرئيس السيسي فى لافتة إنسانية يكرم سيدة الشهامة

وفى مشهد إنساني متكرر، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم هدية عينية وباقة ورد لسيدة الشهامة المصرية، بشرى سرور على حسين، والتى تبلغ من العمر 59 سنة، حيث ضربت نموذجًا للسيدة الشجاعة.

هذا وكانت سيدة الشهامة بشرى سرور، قد تصدت فى وقت لاحق لشخصين حاولا خطف هاتف محمول من طفلتين أثناء سيرهما بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان.

الرئيس السيسي يؤكد أن سيدة الشهامة ضربت مثالًا يحتذى به فى التضحية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد فى حديث له على أن سيدة الشهامة بشرى سرور، قد ضربت مثالًا يحتذى به فى القدوة والتضحية والعطاء، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجًا مشرفًا فى التضحية والمروءة والإيجابية المجتمعية، مؤكدًا أن الموقف البطولي الذى قامت به أمر يشرف أى سيدة مصرية.

وفى حديث لها على فضائية صدى البلد، عبرت سيدة الشهامة عن امتنانها لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تقديمه الواجب دائمًا، مضيفة:" الرئيس أب لكل المصريين وقدوة للجميع فى التضحية والعطاء".

كما أكدت سيدة الشهامة على أن موقفها بشأن الواقعة أمر واجب على كل مواطن أصيل.