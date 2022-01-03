أسعار الذهب فى مصر.. تراجع عيار 24

أسعار الذهب والفضة، الكثير من المواطنين يسعون إلى معرفة التكاليف المالية لجرامات الذهب والفضة فى مصر، والذى يشهد فى الوقت الحالي لحالة من التذبذب على المستوى العالمي.

دوت الخليج، محل اهتمام الكثير من المواطنين ونرصد فى السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بأسعار الذهب والفضة، وإليكم التفاصيل:

أسعار الذهب والفضة

ورصد موقع دوت الخليج، فى الآونة الأخيرة أسعار الذهب والفضة فى الأسواق خلال الفترة الماضية، حيث أن التعاملات الصباحية لأسعار الذهب تستمر فى الهبوط.

تراجع وارتفاع.. تعرف على أسعار الذهب فى مصر

ويشهد سوق الذهب فى الوقت الحالي تذبذب فى الأسعار، وذلك لتأثره بتداعيات الظروف الحالية من فيروس كورونا وأميكرون.

ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أسعار الذهب وفقًا للمعطيات الموجودة، حيث أن سعر الذهب عيار 14 إلى 528 جنيها للجرام، بينما تراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 679 جنيها للجرام، كما انخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 792 جنيها للجرام، وأيضًا هبط سعر الذهب عيار 24 إلى 905 جنيهات للجرام.

هذا وشهدت السوق العالمية، تراجع نسبي فى الأسعار حيث سجلت التعاملات اليومية، إلى نحو 1810 دولارات للأوقية، وذلك بانخفاض بنسبة 1.1%.